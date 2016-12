AZ-Interview Vierschanzentournee: Freund und der Zauberwürfel

Denkt man während einer so langen Verletzungspause auch mal ans Karriereende?

Ehrlich gesagt relativ wenig. Ein Motivationsloch, so dass ich mich gefragt hätte, ob ich mir das noch antun müsste, hatte ich nicht. Wenn die OP mal rum ist und ich wieder an mir arbeiten kann, habe ich schnell wieder ein Ziel vor Augen. Und für die Zeit nach der Karriere habe ich eh noch keinen Lebensplan.

Wie sehr würde es Sie schmerzen, die Tournee nie zu gewinnen?

Das wäre für mich kein Problem. Der Erfolg bei der Tournee hängt von so vielen kleinen Dingen ab. Du kannst auch neben dem Podium stehen, obwohl du alles richtig gemacht hast. Ich bin deshalb niemand, der sich an Ergebnissen aufhängt. Letztes Jahr zum Beispiel war ich bei der Tournee in Topform, ich habe vier gute Wettbewerbe gemacht. Nur war halt mit Peter Prevc einer noch besser. Das muss man anerkennen. Trotzdem ist das für mich mehr Genugtuung, als einen Wettkampf zu gewinnen und zu wissen, dass ich mehr Glück als Können hatte.

Der Druck bei der Tournee ist sicherlich größer als sonst im Weltcup. Wie bekommen Sie zwischen den Springen den Kopf frei?

Ich schaue ganz gern TV-Serien, lese ein Buch oder wir spielen Karten. Und zuletzt habe ich mir den Zauberwürfel mit vier Mal vier Feldern angeschafft. Der stellt mich vor eine schöne Herausforderung (lacht).

Ihre Lieblingsserie und Ihr Lieblingsbuch?

Momentan schaue ich Westworld (US-amerikanische Science-Fiction-Western-Serie, d. Red.) und lese Jussi Adler-Olsen (dänischer Krimiautor, d. Red.), den Titel habe ich leider vergessen.

Zurück zur Tournee: Im vergangenen Jahr sind Sie erstmals wirklich um den Gesamtsieg mitgesprungen. Wie sehr wird Ihnen diese Erfahrung heuer helfen?

Ich habe ja lange genug dafür gebraucht, bis ich das mal zusammengebracht habe (lacht). Nein, man nimmt sich natürlich jedes Jahr viel vor und probiert viel aus. Wenn es dann endlich mal klappt, ist eine große persönliche Genugtuung da.

Sie gelten als ständiger Tüftler an Technik und Material. Sind Sie ein Perfektionist?

Das würde ich schon sagen. Früher war ich sogar zu sehr Perfektionist, das war vielleicht manchmal hinderlich. Aber ein gewisser Anspruch an sich selbst muss da sein, wenn man sich weiterentwickeln will.

Im vergangenen Jahr hat Peter Prevc die Tournee und den Gesamtweltcup gewonnen, heuer dominiert sein kleiner Bruder Domen. Was macht die Prevc-Brüder so stark?

Sie haben sicher gute Gene (lacht). Es gibt ja auch noch den dritten Bruder, Cene, der zuletzt wieder im Weltcup dabei war. Die beiden Jüngeren lernen von Peter. Und speziell Domen ist einer der Springer, der schon mit den neuen Bindungen aufgewachsen ist und viel in der Jugend damit lernen konnte. Sein Flugsystem ist extrem, aber auch extrem effektiv.

Im Sommer haben Sie Ihre Freundin Caren geheiratet. Hat das Ihre Einstellung zum Sport geändert?

Wir waren ja vorher schon lange zusammen, insofern hat sich nicht viel geändert, bis auf ihren Namen.

Wie oft begleitet Caren Sie an die Schanzen?

Das ist sehr unterschiedlich. Bei der Tournee ist sie in Oberstdorf und Garmisch meistens dabei, in Innsbruck glaube ich war sie noch nie. Sie hat ja auch Besseres zu tun, als permanent mit mir unterwegs zu sein (lacht). Wozu ich sie heuer gebracht habe: Dass sie mal in Zakopane dabei ist.

An den Wochenenden muss sie also relativ oft auf ihren Mann verzichten.

Das schon, aber das hat sie zum Glück schon gewusst, als sie mich kennengelernt hat. Das hat sie sozusagen mitgekauft (lacht).

Sie unterstützt Sie voll in dieser Hinsicht?

Sowieso. Und es ist einfach toll, wenn man jemanden daheim hat, der zu einem hält und dem es dann relativ egal ist, wie die Ergebnisse am Wochenende waren.