Und was hat er gesagt?

"Weil Du genau das verkörpert hast, was ich brauchte. Aber Du hättest immer deinen Weg gemacht, auch ohne mich!" Und das stimmt wohl, weil man als Schauspielerin in jeder Lebensphase etwas in sich trägt, was zu ganz bestimmten Projekten eben passt. Ich kam ja auch nicht aus dem Nichts – auch wenn es natürlich immer so dargestellt wird, weil’s einfach spannender klingt. Ich hatte am Residenztheater gespielt, Edgar Reitz hatte mich in der "Zweiten Heimat" besetzt, so dass er immer sagen konnte, er hätte mich entdeckt und nicht der Dietl...