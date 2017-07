AZ-Interview über Kerber Ex-Profi Huber: "Glaube, dass Angie ab jetzt besser spielt"

Kerber holt sich gelegentlich Tipps von Steffi Graf. Hat sie Anke Huber auch schon mal um Ratschläge gefragt?

Nein, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber für Ratschläge hat sie ja die Steffi (lacht).

Wie würden Sie Angelique Kerber als Typ beschreiben?

Eher ruhig, schüchtern, zurückgezogen. Sie versucht auf dem Boden zu bleiben. Ein sehr angenehmer Mensch, nett und sympathisch. Aber sie ist auch sehr ehrgeizig und setzt sich unter Druck.

Ein anderes Sorgenkind im deutschen Damentennis ist Andrea Petkovic. Was würden Sie ihr raten, damit sie wieder in die Spur kommt?

Die Situation für Petko ist sehr schwierig. Ihr fehlen einfach mal zwei, drei Siege hintereinander, damit das Selbstvertrauen wiederkommt. Sie spielt ja kein schlechtes Tennis, nur in den entscheidenden Momenten spielt sie nicht die richtigen Bälle, weil ihr das Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten fehlt.

Ex-Finalistin Sabine Lisicki hat zuletzt nach langer Verletzungspause ihr Comeback gegeben. Was trauen Sie ihr in Wimbledon zu?

Auf Rasen ist sie immer für eine Überraschung gut. Wenn sie mit der Auslosung ein bisschen Glück hat, kann sie weit kommen.

Noch ein kurzer Blick zu den Männern: Da wird der Titel wohl nur über Roger Federer gehen.

Er ist wieder in Höchstform, hat in Halle unglaublich gespielt. Es ist faszinierend und beeindruckend, dass er mit 35 Jahren immer noch diesen Willen und diese Motivation hat. Bei einem Grand Slam, in den wichtigen Spielen, wird es schwer werden, ihn zu schlagen. Aber Andy Murray oder Rafael Nadal können ihm schon gefährlich werden, auch Alexander Zverev, wenn er in guter Form ist.

Trauen Sie Zverev den Sprung in die absolute Weltspitze zu?

In die Top fünf auf alle Fälle. Er hat das Spiel, den Willen und den Kopf dazu.

Zuletzt ist Tennis-Idol Boris Becker wieder in die Schlagzeilen geraten, als ihn ein englisches Gericht für bankrott erklärt hat. Wie weh tut es Ihnen als ehemaliger Kollegin, so etwas zu lesen?

Das schmerzt natürlich schon. Er ist ein Aushängeschild, er hat das deutsche Tennis dahin gebracht, wo es jahrelang war. Ich hoffe, dass er da wieder rauskommt und dass für ihn wieder alles gut geht.

Zuletzt hat Becker ja als Trainer von Novak Djokovic und als Experte bei Eurosport überzeugt. Glauben Sie, dass er bald wieder als Trainer in der Tennisszene auftaucht?

Das hoffe ich. Das ist das, worin er sich auskennt, wofür er auch eine große Leidenschaft hat, wie man bei seinen Eurosport-Kommentaren gesehen hat. Ich hoffe, dass er bald wieder einen guten Trainerjob bekommt.

