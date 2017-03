AZ-Interview TSV Herrsching: "Heimspiel im Ausland"

Nun haben Sie also Ihr "Heimspiel" in Innsbruck. Wieso suchen Sie sich nicht eine Halle in der Nähe von München?

Das ist nicht so einfach! Es gibt kaum geeignete Eventhallen in der Gegend und wenn, sind sie bereits belegt. Die nächste geeignete Halle ist die Universitätssporthalle in Innsbruck.

Wann und wie werden Sie am Mittwoch zum Spiel nach Innsbruck reisen?

Wir werden am Spieltag mit dem Bus fahren. Mit dabei haben wir drei Fanbusse. Außerdem gibt es viele Münchner, die in Innsbruck studieren und uns unterstützen werden.

Also quasi ein Heimspiel im Ausland?

Ja, absolut! Vor unserer Begegnung spielt der Heimverein Hypo Tirol. Wir waren auch schon zu Freundschaftsspielen und im Training bei ihnen. Ihre und unsere Fans wollen zusammen eine Einheit bilden und zwei Siege holen.

Was rechnet sich der TSV Herrsching gegen die United Volleys aus?

Wir sind klarer Außenseiter. Aber unter der Saison haben wir zweimal nur knapp gegen die Frankfurter verloren. Also glaube ich daran, dass wir eine Chance haben.

Auch für die Partien unter der Saison erfüllt die Nikolaushalle nicht alle Auflagen der Volleyball-Bundesliga, momentan spielen Sie mit einer Sondergenehmigung. Wie wollen Sie das Hallenproblem lösen?

Wir möchten eine eigene Halle bauen. Die Finanzierung steht schon, ebenso haben wir bereits eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Momentan sind wir auf der Suche nach einer Gemeinde, die uns ein Grundstück mit 14.000 Quadratmetern auf Erbpacht zur Verfügung stellen kann. Innerhalb der nächsten drei Jahre müssen wir mit den Bauarbeiten beginnen, bis dahin gilt unsere Sondergenehmigung.