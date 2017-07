Das sind große Fußstapfen.

Stimmt. Aber an Matthäus kann er sich ein Beispiel nehmen. Tolisso hat eine gute Aggressivität, eine gute Übersicht, er kann nach vorne und hinten entscheidend sein. Wenn er gut arbeitet, kann er der kleine Lothar Matthäus werden. Ein Anführer ist Tolisso noch nicht, aber einer, der mental in der Lage ist, dem Druck bei Bayern standzuhalten. Er muss sich durchbeißen.

In der vergangenen Saison sah Tolisso nach einer üblen Grätsche gegen St. Etienne die Rote Karte. Muss er noch an seiner Disziplin arbeiten?

Diese Sache war im Derby, wo es immer heiß ist. Dafür hat er sich entschuldigt, das zeugt von seiner menschlichen Größe. Er muss so etwas natürlich in Zukunft vermeiden, das kann er sich in großen Vereinen nicht erlauben. Er muss die Nerven besser in den Griff kriegen.

In der Nationalmannschaft hat er bislang noch keinen Stammplatz. Warum?

Die Konkurrenz auf seinen Positionen ist groß. Ich traue ihm aber eine große Karriere zu, weil er jung und ehrgeizig ist. Er kann Stammspieler werden, bei Bayern und in der Nationalelf.

Wie kamen die Bayern eigentlich auf Tolisso?

Willy Sagnol kennt Tolisso von der französischen U20, die er ja trainiert hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er Bayern den Tipp gegeben hat, ihn zu holen.

Sie erwähnen Sagnol. Wie bewerten Sie seine Rückkehr zu Bayern?

Das hat mich sehr gefreut. Es ist eine gute Sache, dass die Bayern ihn geholt haben. Erstens haben sie dadurch einen ehemaligen Spieler an den Verein gebunden, der intelligent ist und internationale Erfahrung hat. Zweitens haben sie nun einen Zutritt zum französischen Markt, auf dem gerade sehr viele Talente zu finden sind. Für ihn ist es super, ein Freund von mir stößt zu Bayern.

Was trauen Sie Kingsley Coman in der kommenden Saison zu?

Er muss stabiler werden, in seiner Leistung ausgeglichener, mental stärker. Bisher hat er Hoch- und Tiefphasen bei Bayern. Vom Talent her müsste er viel mehr spielen. Er hatte ein paar Probleme. Wenn er die in den Griff kriegt, wird er bei Bayern eine große Rolle spielen können.

