AZ-Interview Tierpsychologin: "Jeder Hund hat einen Jagdtrieb"

Das heißt, dass ich ihn nicht laufen lassen darf, wenn Wildtiere in der Nähe sein können. Ist ein Maulkorb eine Lösung?

Nein. Mit Maulkorb kann er immer noch andere Tiere hetzen. Auch das ist schlimm. Gejagte Tiere können auch am Schock sterben. Und grundsätzlich gilt: Ein Hund, der nicht zu 80 bis 90 Prozent hört, gehört auch nicht frei laufen gelassen.

Vielerorts gilt Leinenpflicht in München. Da bleibt nicht mehr viel, wo ein Hund rennen darf. Ist das dann noch artgerecht?

Ein Hund muss nicht jeden Tag zwei bis vier Stunden frei laufen können. Damit er sich richtig auspowert, kann er auch neben dem Rad herlaufen oder mitjoggen. Oder man fährt ein bis zwei Mal in der Woche irgendwo hin, wo er mit anderen Hunden spielen und rennen kann. Mindestens so wichtig wie das Auspowern ist, dass Hunde beschäftigt sind. Kopfarbeit und Erziehung lasten ihn aus. Den Hund laufen lassen und nebenbei mit dem Handy telefonieren, das reicht nicht.

Wo dürfen Hunde in München noch frei herumrennen?

Es gibt eine Hundemeile in Neubiberg und eine Auslauf-strecke in der Fröttmaninger Heide, für die man den Hundeführerschein ablegen muss. Auch im Allacher Forst dürfen Hunde rennen. Viele gehen auch in den nördlichen Teil des Englischen Gartens. Das wird so weit geduldet, solange nichts passiert. Dort weiden aber auch immer wieder Schafe, da ist höchste Vorsicht geboten.

