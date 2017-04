Wie sehr berührt Sie das Schicksal des früheren Europameisters Eduard Gutknecht, der bei seinem Kampf gegen George Groves Ende 2016 so schwere Hirnverletzungen erlitt, dass er für immer eine Pflegefall bleiben wird?

Ich bin erschüttert. Warum muss man einem Mann, der am Ende seiner Karriere ist, einen Boxer vorsetzen, der einem wirklich die Ohren vom Kopf schlagen kann? Was er, seine Frau, seine Kinder durchmachen müssen, hat kein Mensch verdient. Die Kinder wachsen eigentlich ohne richtigen Vater auf. Das ist echt zum Heulen und zeigt genau auf, dass das Boxgeschäft kein Herz hat. Fragen Sie mal nach, wieviel Unterstützung die Familie noch von den Leuten bekommt, die mit Gutknecht Geld verdient haben. Dann wissen Sie, was ich meine, wenn ich von einem unmenschlichen Geschäft rede.

Würden Sie für eine Art Gewerkschaft plädieren, die sich um den Schutz der Kämpfer kümmert?

Das ist überfällig. Es gibt im Boxen so viele kaputte Existenzen. Ein Mike Tyson hat hunderte Millionen verdient und ist nun pleite. So viele Boxer haben wirklich nichts. Wenn sie anfangen, dann verdienen sie viel zu schnell viel zu viel Geld. Und sie können damit nicht umgehen. Dann sind da all die Schulterklopfer, die nur deine Kohle wollen. Nehmen Sie Arthur und seinen Bruder, als die zu mir als Sparringspartner kamen, hatten sie rein gar nichts. Kurze Zeit später Millionen zu verdienen, das verkraften viele nicht. Es gehen viele als Menschen zugrunde, das ist jetzt aber nicht auf Arthur bezogen.

Ihre Patentochter Nina Meinke wird am 29. April im Vorprogramm des Kampfes von Wladimir Klitschko gegen Anthony Joshua gegen die Britin Katie Taylor kämpfen.

Ja, ich hatte sie schon als Baby auf dem Arm, sie ist die Tochter meines besten Freundes Christian. Sie kann richtig boxen, aber gegen Taylor wird es schwer, die ist eine sehr starke Kämpferin. Taylor hat in ganz Europa nach jemandem gesucht, der gegen sie in den Ring steigt. Christian und Nina haben zugesagt und ich werde ihr jetzt helfen, denn zu verlieren haben wir nichts. Sie muss boxen, wie ich es früher gemacht habe. Schnell, beweglich sein, einen langen Schuh machen, sich nicht auf eine Schlägerei einlassen. Am Ende werden wir schauen, was rauskommt.

Hat der Patenonkel gar keine Angst?

Nein. Ich bin ja da, um sie zu beschützen. Wenn ich eine Gefahr für sie sehe, greife ich ein. Für mich ist das kein Business, kein Geschäft. Das ist für mich Familie. Ninas Wohl ist alles, was zählt.

Lesen Sie auch - Die Gefahr Boxen: Aufgeben ist keine Schande