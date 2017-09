AZ-Interview "Strauß hätte einen festeren Damm gegen die AfD gebaut"

Aber nach Umfragen scheint die AfD auch in den bayerischen Landtag zu ziehen?

Bisher sieht es so aus, dass die CSU in ihren bisherigen Größenordnungen verharrt, obwohl sich die AfD daneben stellt. Die AfD fischt überall, aber nicht so stark bei der CSU. Wenn eine Landtags-AfD in der Lage wäre, die CSU herauszufordern, dann kann es sein, dass die CSU dem Affen Zucker geben muss – und die Peitsche.

Die Horrorvision der CSU ist ja, dass sie wegen des Einzugs von zwei weiteren Parteien – nämlich AfD und FDP – ihre absolute Mehrheit verliert. Das kann passieren, oder?

Das ist kein neues Phänomen. Freilich wäre das Alleinvertretungsgefühl Bayerns dahin, die Dominanz nicht. Prinzipiell fällt der CSU fällt kein Zacken aus der Krone, wenn sie Koalitionen eingehen muss ...

Herrn Seehofer aber schon.

Machtpolitisch ja, weil er und die CSU herausgefordert sind. Ich beobachte, dass die Polemik der CSU gegenüber der AfD zunimmt, dass sie den Teil der AfD ins Visier nimmt, der problematische rechtsextreme Positionen einnimmt. Das wird vielleicht für die CSU eine stärkere Herausforderung sein als manch andere Oppositionspartei.

Lesen Sie auch: Weidel und Gauland - Die rechten Provokateure