AZ: Herr Orth, Sie waren drei Monate im Iran, haben bei den Leuten auf der Couch geschlafen und viele Eindrücke gewonnen. Was macht die Iraner so unzufrieden, dass sie nun auf die Straße gehen?

STEPHAN ORTH: Es scheint so zu sein, als hätten religiöse Hardliner in Maschhad damit angefangen, weil ihnen Präsident Ruhani zu lasch ist in seiner Auslegung des Islam. In anderen Regionen wurden ganz andere Dinge skandiert, bei denen es auch direkt gegen die Regierung ging. Hauptgrund ist auf jeden Fall die wirtschaftliche Lage. Die Leute haben das Gefühl, das sich trotz des Endes der Sanktionen aus der westlichen Welt die Lage für einfache Leute nicht verbessert hat.