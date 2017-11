AZ-Interview Rydzek: "Ich glaube nicht, dass wir nochmal so gut sind"

Warum ist Deutschland in der Kombination so gut? Weder im Skispringen noch im Langlauf gehören die Deutschen zur absoluten Weltspitze.

Ich denke schon, dass wir im Skispringen gut aufgestellt sind, bei den Weltmeisterschaften gab es immerhin vier Medaillen. Aber alle drei Disziplinen lassen sich schwer vergleichen. Die Kombination ist eine ganz andere Sportart. Wir können nicht so leicht und schnellkräftig sein wie die Skispringer, aber auch nicht so muskulös wie die Langläufer. Unsere Aufgabe ist es, diese Gratwanderung hinzubekommen. Aber das ist auch das, was mir so viel Spaß macht. Ich wollte immer beides machen.

Skisprung und Langlauf scheint Ihnen aber noch nicht zu reichen. Im Sommer haben Sie einen Guinness-Rekord aufgestellt: der steilste Sprint der Welt. Sie sind eine Skisprung-Schanze hochgelaufen.

Ja, das stimmt, es war eine PR-Aktion von unserem Ausrüster. Die haben mich gefragt, ob ich für so ein Event zu haben bin. Es war brutal anstrengend, aber eine richtig coole Erfahrung. Dass mir das auch noch in Weltrekordzeit geglückt ist, war natürlich Wahnsinn.

Glaubt man Ihrem Instagram-Account, sind Sie nur draußen unterwegs. Wandern, Bergsteigen, Gleitschirmfliegen. Sind Sie sportbesessen?

(lacht) Was heißt besessen? Ich mach einfach, was mir Spaß macht. Das ist in erster Linie die Kombination, aber auch die Faszination für Berge. Das gibt mir so unglaublich viel. Ich mach das sicher nicht, weil ich es muss. Ich liebe es einfach.

Sprechen wir über die Olympischen Spiele. Sie haben ja schonmal Bedenken bezüglich des Austragungsortes Pyeongchang geäußert.

Ich habe nicht wirklich Bedenken, ich habe nur angemerkt, dass die politische Lage kritisch ist. Aber wir sind Sportler und müssen uns auf den Sport konzentrieren. Da verlasse ich mich auf andere Organisationen wie den DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund, d.Red.), der eng mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung steht. Aussagen darüber, ob man teilnimmt oder nicht, sind noch verfrüht. Wenn von offizieller Seite das "Go" kommt, werde ich aber zu den Spielen fahren, vorausgesetzt, ich qualifiziere mich.

Trotzdem, zu Spielen nach Garmisch-Partenkirchen wären Sie lieber gefahren, oder?

Spiele in der Heimat wären für einen Sportler was unglaublich Schönes. Aber es wurde demokratisch darüber abgestimmt, sich nicht zu bewerben. Trotzdem glaube ich, dass die Südkoreaner richtig coole Spiele auf die Beine stellen. Wir hatten dort schon Wettkämpfe und ich muss sagen, wir waren beeindruckt.

