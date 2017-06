Koalieren will Corbyn mit den Torys nicht. Was ist die Alternative?

Corbyn hat praktisch keine Alternative. Er kann nur darauf setzen, dass es May misslingt, eine Regierung zu bilden. Und damit hätte er einen politischen Erfolg errungen, obwohl er die Wahl ja nicht gewonnen hat. Nur haben die Konservativen sie so gewonnen, dass der Sieg fast zu nichts gut ist. Mit der DUP haben sie eine mickrige Mehrheit.

Halten Sie eine Regierung Mays mit der nordirischen DUP für wahrscheinlich?

Die Alternative dazu wäre eine Neuwahl. Und wenn man nicht schon in den letzten Jahren neu gewählt hätte, dann wäre das ja eine Möglichkeit. Aber nach vier Wahlen eine fünfte Wahl hinzuzufügen, bedeutet, den Wählern allerhand zuzumuten.

Was bedeutet Mays Rückschlag nun für den Brexit?

Ich glaube, dass die Position der britischen Regierung erheblich schwächer wird. May wollte eine Stärkung ihrer Position auch, um sich ein Stück unabhängig zu machen von den Brexiteers, also dem Hardcore-Lager ihrer eigenen Partei. Nun ist sie stärker als zuvor in den Händen dieses Lagers.

Ist ein zweites Brexit-Referendum denkbar?

Es wird auf jeden Fall irgendeine Volksabstimmung geben müssen. Diese Regierung wird am Ende der Verhandlungen ein Ergebnis präsentieren, mit dem sie sich selbst nicht vollends identifizieren kann, weil die Positionsunterschiede innerhalb der Konservativen zu groß sind. Und bei dieser Entscheidung könnte herauskommen, dass es keine Mehrheit unter den Wählern für dieses Ergebnis gibt.

Diese Entscheidung würde aber nicht bedeuten, dass die Mehrheit in der EU bleiben will.

Das steht nicht zur Diskussion, sondern: Das ist das Verhandlungsergebnis, ja oder nein? Und dann könnten die Briten sagen: Wir wollen raus aus der EU, aber das wollen wir auch nicht. Das wäre der typische Ausdruck der Zerrissenheit des Landes in Bezug auf Europa.

