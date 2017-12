Könnte so die Stadt der Zukunft aussehen?

Die Stadt der Zukunft passt sich vollautomatisch an die Erzeugung von erneuerbaren Energien an. Früher war es so: Der Mensch hat verbraucht und die Kraftwerke sind dann angegangen, wenn der Verbrauch hoch war. Jetzt ist es so, dass sich in der Stadt der Zukunft die Verbraucher an die Produktion anpassen.

Ein Paradigmenwechsel.

Ein E-Auto wird geladen, wenn zu viel Sonnenstrom vorhanden ist und die Waschmaschine wird angeschaltet, wenn der Wind weht. Der Überschuss lässt sich in dezentralen Einheiten speichern, so dass der Mensch sein Verhalten nicht ändern muss.

Für Sie lassen sich Mobilität und Energiewirtschaft eigentlich nicht voneinander trennen. Muss der Diesel, einer der größten CO2-Emittenten, demzufolge raus aus der sauberen Stadt der Zukunft?

Absolut. Jährlich sterben in der EU frühzeitig über 23.000 Menschen an Kohle-Feinstaub und über 11.000 an Diesel. Für mich ist es eine Frechheit, dass die Auto-Konzerne damit so lange durchgekommen sind. Aber ein Diesel-Aus macht nur Sinn mit einer echten Energiewende und der Sektorenkopplung. Denn wenn der Auspuff des E-Autos das Kohlekraftwerk ist, lösen wir die Problematik nicht.

Sie wollen das gesamte Mobilitäts- und Energiesystem radikal umbauen.

Das wird und muss so kommen. Schauen Sie nach Großbritannien und Frankreich. In beiden Ländern hat die Politik ein Ausstiegsdatum für Verbrenner festgelegt. Die Deutschen müssen aufpassen, dass sie nicht abgehängt werden.

Ihre Firma besteht erst seit 2010. In Deutschland gibt es zu wenige Start-ups und Innovationen. Gerät das Land ins technologische Hintertreffen?

Weltweit dominieren das Silicon Valley und Südostasien – diese beiden Erfinder-Regionen laufen uns den Rang ab. Wenn wir nicht gegensteuern, ist der Wohlstand in Deutschland bald fundamental bedroht. Bosch, Daimler oder BMW: Das war eine Gründergeneration, die es geschafft hat, Unternehmen zu bauen, die global dominieren. Unter den 10 wertvollsten deutschen Unternehmen ist SAP mit 45 Jahren das jüngste. In den USA stehen dort mit Apple oder Google recht junge Unternehmen. Wir haben in Deutschland eine veraltete Substanz.

Was muss die künftige Bundesregierung ändern?

Wir brauchen ein Netzwerk, das wettbewerbsfähig ist mit den USA oder China. Wir müssen es schaffen, eine neue Gründer-Generation hervorzubringen. Und es gibt Förder-Milliarden ohne Ende, die entweder nicht abgerufen oder bürokratisiert an alte Konzerne gegeben werden und dort versickern. Jüngere Firmen müssen mehr Gelder bekommen. Es kann nicht sein, dass RWE sieben Millionen Euro erhält, um Ladesäulen zu errichten.

Innovationsfördernd scheint das nicht zu sein.

Das ist so, als wenn Sie früher die Deutsche Post gefragt hätten, das Internet zu erfinden und denen dafür Geld gegeben hätten.

David gegen Goliath

Sie haben mit Sonnen angekündigt, größter Stromproduzent Europas werden zu wohlen – Sie mucken gegen Platzhirsche auf. Ist das nicht ein Duell David gegen Goliath?

Wir sagen, dass es die heutigen Geschäftsmodelle von RWE und Eon in zehn Jahren nicht mehr geben wird, weil Millionen von Solaranlagen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz fallen. Die sind dann frei auf dem Markt und produzieren zu beinahe Nullkosten Strom. Diese Infrastruktur ist dezentral in Bürgerhand und wenn sie vernetzt wird, braucht sie keine Energiekonzerne mehr. Parallel ist jedes Kohlekraftwerk nicht mehr wettbewerbsfähig im Neubau gegenüber Erneuerbaren – sei es Wind oder Solar.

Wer wird in dem neuen Segment führen?

Sonnen ist auch ein Dienstleister, der es Kunden ermöglicht, sich wie bei Facebook zu vernetzen und Strom zu teilen. Das ist unser Alleinstellungsmerkmal. Wir sind guter Dinge, dass es uns gelingen wird, in fünf bis zehn Jahren einer der größten deutschen Energieversorger zu werden – und später darf’s gern höher hinaus gehen.

Sie haben die Stromriesen auch schon mal als Heulsusen bezeichnet. Wieso?

Weil sie immer wieder Geld von der Politik fordern, etwa beim Atomfonds. Erst kassieren RWE und Eon ab, mit den Lasten wollen sie nichts zu tun haben. Das ist inakzeptabel. RWE und Eon möchten, dass der Staat und die Gesellschaft ihre Margen finanzieren und den Müll auch noch wegräumen. Statt umzudenken und ein nachhaltiges Modell aufzubauen, machen die Großversorger das, was sie immer tun: Betteln bei der Politik. Das ist Heulerei.

