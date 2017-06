AZ-Interview Patrick Broome: "Ich bin der Yogi vom Jogi"

AZ: Herr Broome, Sie sind am Sonntag bei einem Yoga-Event auf dem Filmfestival in München. Werden Sie nicht als Yoga-Trainer der Nationalelf beim Confed Cup gebraucht?

PATRICK BROOME: Das Team hinter dem DFB-Team ist sehr klein. Da hat man auch dem Yoga-Trainer eine Turnierpause gegönnt. Es sind ja alles sehr junge Spieler, die brauchen die Regeneration noch nicht so dringend. Beim Filmfest werden am Sonntag Bollywood-Filme präsentiert. Ich biete um 11 Uhr am Bernd-Eichinger-Platz eine kostenlose Yoga-Session für alle im Freien an.