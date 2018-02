Olaf Thon, Weltmeister von 1990, schätzt in der AZ ihre Aussichten ein.

Sicher in Russland dabei : Mats Hummels, Jérôme Boateng, Thomas Müller, Joshua Kimmich. "Beide sind absolute Topleute, die aber aktuell nicht auf ihrem Toplevel spielen", sagt Thon über das Innenverteidiger-Duo Boateng/Hummels. "Sie hatten mit Verletzungen zu kämpfen, ich sehe sie bei 80 Prozent. Aber jetzt kommen ja auch erst die wichtigen Spiele in der Champions League. Hoffentlich sehen wir sie bei der WM in Bestform." Gesetzt für die Stammelf von Bundestrainer Joachim Löw sind die beiden Abwehrstars zweifellos - genauso wie Joshua Kimmich.

Der 23-Jährige spielte bereits eine gute EM 2016, in dieser Saison hat sich Kimmich bei Bayern als Nachfolger Philipp Lahms etabliert. "Er macht es als Rechtsverteidiger gut, hat aber noch Potenzial, offensiv wie defensiv", sagt Thon: "Er ist noch nicht am Limit."

Eine Säule im DFB-Team ist auch Thomas Müller, der vierte sichere WM-Fahrer. "Er erzwingt das Glück", sagt Thon - und spricht dem Bayern-Schlitzohr ein riesiges Lob aus: "Man hätte nie gedacht, dass es nach Gerd Müller noch mal so einen Müller gibt. Thomas ist ganz anders als Gerd, aber trotzdem auf einer Stufe."

"Süle wird für Löw unersetzbar sein"

Gute WM-Chancen: Niklas Süle, Sandro Wagner. Hinter Hummels und Boateng hat sich Hoffenheim-Neuzugang Süle als hervorragende Alternative erwiesen - bei Bayern und im Nationalteam (acht Länderspiele). "Süle gefällt mir vom Typ her, von seiner Statur. Wie er den Spielaufbau betreibt, überzeugt mich", sagt Thon: "Er wird immer besser und hat gute Chancen auf eine Nominierung." Speziell für die Zeit nach Boateng/Hummels sei Süle ein Spieler, "der für Löw unersetzbar sein wird", glaubt Thon.

Sandro Wagner hat die WM ebenfalls im Blick. "Ich sehe ihn positiver als Mario Gomez", sagt Thon: "Man braucht so einen Stoßstürmer. Wagner ist aus meiner Sicht gesetzt."

Mit Fragezeichen: Manuel Neuer, Sven Ulreich, Sebastian Rudy. Was ein WM-Aus von Stammkeeper Neuer bedeuten würde? "Das wäre eine große Schwächung", sagt Thon: "Kein anderer Torhüter hat diese Qualitäten. Neuer macht den Unterschied aus. Deutschland kann den WM-Titel nur mit ihm verteidigen."

Doch nach Neuers drittem Mittelfußbruch ist weiter fraglich, wann der Keeper wieder spielen kann. "Ich bin mit ihm in Kontakt, es läuft alles nach Plan. Ich bin entspannt", sagte Bundestorwarttrainer Andreas Köpke in der ARD.

Thon über Rudy: "Ein phänomenaler Spieler"

Sollte Neuer nicht am WM-Turnier teilnehmen können, erhöhen sich Ulreichs Chancen. "Er ist sicherlich in unserem Blickfeld", sagte Löw. Thomas Müller meinte dazu: "Die Anerkennung hat sich Sven erarbeitet. Ich hoffe, dass er weiter alles dafür tut, um im Blickfeld zu bleiben."

Thon sieht allerdings die anderen Torhüter-Kandidaten Marc-André ter-Stegen, Kevin Trapp und Bernd Leno vor dem Bayern-Keeper. "Einfach deshalb, weil sie schon länger dabei sind und jünger", erklärt Thon: "Ulreich besitzt aber sicher die Qualität. Es wäre das i-Tüpfelchen seiner tollen Saison."

Bei Sebastian Rudy, dem neunten WM-Kandidaten, zeigt die Formkurve nach unten. Gegen Schalke stand er nicht im Kader. "Er ist ein phänomenaler Spieler, aber er wird kein absoluter Stammspieler bei Bayern werden", glaubt Thon: "Mit Leon Goretzka kommt im Sommer ein weiterer Konkurrent. Dann wird es noch schwieriger. Rudy ist nicht gesetzt für die WM."

