AZ: Herr Lejeune, die Löwen stecken mal wieder im Schlamassel. Können sie sich am letzten Spieltag noch vor dem Abstieg retten?

ERICH LEJEUNE: Ich hoffe es. Die Löwen sollen am Sonntag nur an die Fans denken, nicht an den Abstieg. Das ist ganz wichtig. Man ist, was man denkt. Es kommt drauf an, wie man sich programmiert. Alle Spieler müssen sagen: Erstens, wir haben ein Ziel, wir gewinnen heute. Zweitens: Wir wollen gewinnen. Und drittens: Wir gewinnen.