Traten im Nationalpark bisher Konflikte mit dem Wolf auf?

Bisher gab es keinerlei Konflikte. Vermutlich haben die Tiere sich von Rehen und Hirschen ernährt. Das gehört ja zur Natur, zumal in einem Nationalpark, wo das Motto "Natur Natur sein lassen" gilt und möglichst keine direkten menschlichen Eingriffe stattfinden sollen. Seit im Jahr 2000 die ersten Wolfswelpen in Deutschland geboren wurden, kam es noch nie zu Übergriffen auf Menschen. Allerdings sind Wölfe keine Kuscheltiere und man sollte ihnen im unwahrscheinlichen Fall einer Begegnung mit Respekt begegnen.

Was bedeutet das?

Man sollte Abstand halten und auf keinen Fall den Tieren nachlaufen, um sie beispielsweise zu fotografieren. Auch darf man sie unter keinen Umständen füttern, da sie sonst die Nähe zu Menschen mit Futter in Verbindung bringen und die Nähe von Ortschaften aufsuchen könnten. Hunde sollten in Wolfsgebieten grundsätzlich an der Leine geführt werden.

"Luchse klettern auf Bäume, um sich in Sicherheit zu bringen"

Haben die Jäger im Nationalpark Änderungen im Verhalten anderer Tiere bemerkt?

Da ist es einfach noch zu früh, um sichere Angaben zu machen. Wir wissen aus anderen Wolfregionen, dass das Rotwild dazu tendiert, aus Sicherheitsgründen größere Gruppen zu bilden. Denn viele Augen und Ohren können die Raubtiere früher entdecken. Außerdem suchen die Tiere sichere Lebensräume auf. So kann man im Yellowstone Nationalpark beobachten, dass sich die Hirsche im dichten Wald verstecken, wo die Wölfe nicht gut jagen können.

Was hat man außerdem beobachtet?

Dass Wölfe einen starken Einfluss auf kleinere Raubtiere ausüben können. Beispielsweise konnte man einen Rückgang der Kojotenbestände in den Gegenden Nordamerikas beobachten, in die Wölfe zurückkehrten. Ähnliche Einflüsse sind auch für die Füchse möglich. Unter Umständen heißt dies, dass bodenbrütende Vögel wie das seltene Auerhuhn durch die Anwesenheit der Wölfe wieder häufiger werden. Luchse dagegen haben eine gute Methode sich vor Wölfen in Sicherheit zu bringen: Sie klettern einfach auf einen Baum. Darüber wie sich die Rückkehr der Wölfe auf die Lebensgemeinschaften in unseren Waldökosystemen auswirkt, besteht wissenschaftlich noch einiger Klärungsbedarf.