AZ-Interview mit Willi Breuer Podolskis Jugendtrainer: "Ich hatte talentiertere Spieler, aber Lukas wollte es unbedingt"

AZ: Herr Breuer, Sie haben Lukas Podolski in der C-Jugend des 1. FC Köln trainiert und ganz in der Nähe seines Elternhauses in Bergheim gewohnt. War er eigentlich schon immer so ein Spaßvogel wie heute?

WILLI BREUER: Mir persönlich hat er zum Glück nie einen Streich gespielt, aber den Schalk im Nacken hatte er schon immer. Ich erinnere mich an ein Trainingslager mit der C-Jugend, als er nachts mit der Taschenlampe von draußen in die Zimmer geleuchtet hat, um die Mitspieler zu erschrecken. Und bei Poldi flogen auch mal Steine durchs Fenster. Aber das hat ihm nie jemand übel genommen, er hat damit für gute Stimmung gesorgt. So ist er halt.