Sie sprechen viel von Tradition. Muss man bei beiden Vereinen nicht auch von getrübter Selbstwahrnehmung reden?

Die Tradition ist eine Bürde, aber auch eine große Stärke eines Vereins. Es sind so viele Emotionen da, gerne wird an die Erfolge erinnert. Man muss die Tradition beibehalten, aber gleichzeitig in die Zukunft gehen.

"Sechzig hat sich abhängig gemacht"

Es gibt weitere Parallelen zwischen München-Giesing und Stuttgart-Bad Cannstatt. Bei Sechzig ist mit Hasan Ismaik ein Investor am Werk, der VfB plant die Ausgliederung der Profiabteilung in eine AG.

Beim VfB geht es um 24,9 Prozent, damit der Verein und seine Mitglieder nach wie vor das volle Sagen haben. Ohne sie kann die AG nicht handeln. So muss es auch sein, das ist der Unterschied zu 1860. Und: Beim VfB will Mercedes in einem ersten Schritt einsteigen. Stuttgart ist auch das Zuhause von Mercedes-Benz.

Die Werkszentrale und die Trainingsplätze des VfB trennt ein Kreisverkehr. Bei 1860 bestimmt ein Milliardär aus Jordanien das Tagesgeschäft.

Ich finde bedenklich, wie er eingreift. Sechzig hat sich abhängig gemacht. Ich glaube nicht, dass das gut ist. Wenn du als Einzelner schlechte Entscheidungen triffst, leidet der ganze Verein. Die Kontrolle fehlt.

Sechzig hat unter Hasan Ismaik zuerst einen portugiesischen Toptrainer, jetzt mit Ian Ayre einen englischen Star-Manager verpflichtet. Ist das der Weg?

Ich glaube nicht, dass ein Manager aus Liverpool und ein Trainer aus Portugal alleine wissen, wie der Fußball funktioniert. Oder wie 1860 funktioniert. Was Sechzig macht, ist ein Wagnis.

Zum Spiel: Zuletzt lief es nicht für den VfB, die Defensive macht Sorgen. Sechzig wiederum hat in Amilton und Aigner gefährliche Tempofußballer.

Wir können auch diese Spieler in Schach halten. Es geht darum, einander in der Abwehr zu helfen. Da muss der VfB ansetzen, konzentriert zu stehen, zu doppeln, die schnellen Spieler zu stellen, damit sie gar nicht ins Tempo kommen.

10 000 Fans sollen mit nach München reisen. Sowohl in Stuttgart als auch in Giesing herrscht Unmut wegen der frühen Spielansetzung.

Das ist unglücklich. Wegen der TV-Übertragungen kann die DFL die Spiele nicht anders terminieren. Dabei müsste man die Spiele fanfreundlicher ansetzen. Für Vereine wie den VfB und 1860 heißt es deshalb umso mehr, dass sie in die Bundesliga müssen. Da gibt es dieses Thema nicht. Man kann nicht erwarten, dass die Fans einen halben Tag Urlaub nehmen, um pünktlich zu einem Spiel zu kommen.

