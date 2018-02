Thomas Tuchel wird gehandelt, ebenso Niko Kovac.

Fredi (Frankfurt-Manager Bobic, d.Red.) versucht ja alles, um Niko bei der Eintracht zu halten. Er macht einen Riesenjob, das ist klar. Und bei Tuchel muss man im Nachhinein sagen, dass er in Dortmund schon einiges bewirkt hat. Er hat die Spieler zum Teil besser gemacht, dem Team einen klaren Plan an die Hand gegeben. Ich glaube nicht, dass er ein schlechter Trainer ist.

Mit wie vielen Titeln wird Bayern diese Saison abschließen?

Das Double wird’s auf jeden Fall. In der Champions League bin ich mir nicht sicher. Wenn Bayern das Triple erneut schafft, wäre es eine großartige Leistung.

Gibt es denn stärkere Teams in der Champions League?

Die Engländer haben keine Winterpause, das ist ein klarer Nachteil. Manchester City spielt in der Liga allerdings sehr dominant, die haben gute Chancen. Zumal Pep Guardiola die Bayern bestens kennt, das würde in einem direkten Duell helfen. Real Madrid und Paris Saint-Germain hauen sich im Achtelfinale gegenseitig raus, Barcelona und Chelsea ebenso. Ich würde die Bayern nicht abschreiben.

Die Verträge von Franck Ribéry und Arjen Robben laufen aus. Sollte Bayern noch mal verlängern?

Ich wünsche es den beiden, sie haben es mehr als verdient. Entscheidend ist, dass sie sich mit ihrer Rolle zufrieden geben. Bei Arjen ist ja alles noch immer wunderbar, Franck war zuletzt öfter mal verletzt. Wenn beide fit sind, gibt es aus meiner Sicht keine Diskussion: Dann sollte Bayern mit beiden verlängern und von Jahr zu Jahr schauen.

Sind Kingsley Coman und Serge Gnabry, der ab Sommer für die Bayern spielt, passende Nachfolger?

Coman ist jemand, der gute Ansätze hat, der aber noch lange nicht so weit ist. Er ist nicht torgefährlich genug und weiß mit seiner Schnelligkeit nicht immer etwas anzufangen. Er ist aber ein großes Talent. Franck könnte ihm helfen, noch besser zu werden. Gnabry ist ein etwas anderer Spielertyp, natürlich auch ein feiner Fußballer.

In der Bundesliga gibt es mit Leverkusens Leon Bailey und Dortmunds Christian Pulisic weitere Optionen.

Die würde ich beide nehmen, sofort. Pulisic leidet ein bisschen unter der Krise in Dortmund. Aber er ist ein geradliniger Spieler, der von der Mentalität sehr gut zu Bayern passen würde. Der ist kein Spinner, ein guter Junge. Er ist extrem schnell, muss nur noch torgefährlicher werden. Und Bailey – puh! Das ist ein ganz toller Fußballer.

