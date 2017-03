AZ-Interview mit Philipp Tschauner "Bei den Löwen herrschte immer viel Trubel"

Einmal mehr gilt die alte Floskel: In den 90 Minuten wird’s keine Freunde geben.

Richtig. Im Hinspiel habe ich kurz mit Kai Bülow und Stefan Aigner geredet: Kai ist ja der Einzige, der immer noch da ist, und Aiges ist zurückgekommen. Schon klar, dass sie mir am liebsten einen reindonnern würden, das will ich natürlich verhindern – am besten wie im Hinspiel (2:0 für Hannover, d. Red.) zu Null spielen.