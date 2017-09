Die Grünen wollen auch die Elektromobilität fördern, gleichzeitig aber aus der Kohleverstromung aussteigen. Ist beides zusammen überhaupt möglich?

Wenn man es will, dann muss man es zusammen machen. Wenn ein E-Auto mit Kohlestrom fährt, dann kann man auch gleich mit einem dreckigen Auto fahren. Wir müssen aber hier in Bayern vorankommen, weil letztlich unstrittig ist, dass das saubere Auto kommt. Die Frage ist: Wo wird es gebaut? Aus bayerischer Sicht haben wir ein ureigenes Interesse, dass das Auto der Zukunft in Dingolfing, Landshut, Ingolstadt oder München gebaut wird, statt in Palo Alto oder Shanghai. Wenn die Ingenieure etwas Besseres finden als das E-Auto, dann sollen sie das machen. Ich bin nicht auf die Technik festgelegt, sondern auf das Ergebnis.

Bei der Energieversorgung haben die Grünen in Bayern als Ziel ausgegeben, 100 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien zu gewinnen. Was machen Sie, wenn die Bürger da nicht mitmachen?

Die Zustimmung zur Energiewende lag bei Umfragen in Bayern bisher immer über 70 Prozent. Aber es darf nicht so sein, dass irgendein Investor sagt: Ich stelle jetzt in diesem Ort eine Windkraftanlage hin. Das funktioniert nicht. Wir müssen die Menschen mitnehmen, indem wir nicht nur diejenigen beteiligen, die das Geld haben. Wenn die Stadtwerke einen Windpark betreiben und damit Rendite machen, können sie das Geld doch zum Beispiel in das Schwimmbad stecken.

Sie haben gerade ein Volksbegehren gegen Flächenverbrauch gestartet. Was wollen Sie damit erreichen?

Wir haben seit der Jahrtausendwende in Bayern eine Fläche zubetoniert und asphaltiert, die der Fläche von Bodensee, Chiemsee und Starnberger See zusammen entspricht. Da wird geerbte Kulturlandschaft zerstört, jeden Tag verschwinden in Bayern 13,1 Hektar unter Beton und Asphalt. Das wollen wir auf fünf Hektar reduzieren. Ich weiß natürlich, wenn man eine Schule baut, braucht man Fläche. Es geht uns darum, einen Ausgleich zu finden.

Wie verträgt sich das mit dem Ziel, in den Ballungsräumen mehr erschwinglichen Wohnraum zu schaffen? Bauen wird dadurch ja wohl teurer.

Beim Gewerbe wird es teurer. Aber unsere Bauern brauchen für eine nachhaltige Landwirtschaft auch bezahlbare Böden. Zum Wohnbau: Die Wohnungsnot haben wir in der Regel bei kleinen Wohnungen. Beim Einfamilienhaus haben wir selten eine Wohnungsnot. Und die größten Flächenfresser sind eben Einfamilienhäuser.

Lesen Sie auch: Seehofer hat den dreckigsten Dienstwagen