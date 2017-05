Und Felix, der Skifahrer mittendrin!

Ich war nicht im Verein, so wie meine Kumpels. Im Sommer haben wird aber oft draußen auf der Straße Inline-Hockey gespielt. Und ich bin sogar einmal bayerischer Schülermeister im Eishockey geworden. Das lag aber weniger an mir als an meinen Spezln, die damals schon Junioren-Nationalmannschaft gespielt haben. Durch die waren wir so überlegen, dass ich da bloß als Statist mitfahren und ein paar Tage schulfrei bekommen konnte. Aber ich bin auch mal auf dem Eis gestanden und hab mitgespielt.

Das klingt nach Freundschaften, die wohl für die Ewigkeit halten werden. Die Truppe hat sich mit „Aparillos“ ja nicht nur einen Namen, sondern auch ein kollektives Tattoo verordnet. Bei Ihnen prangt Aparillo Nr. 6 auf dem Arm.

Stimmt. Wir kennen uns halt schon seit 25 Jahren, die Jungs werden mir bestimmt bleiben. An der Freundschaft wird sich nix ändern – da müsste schon ganz schön viel passieren.

Wie oft stehen Sie heute noch auf Schlittschuhen?

Selten. Aber es ist auch für Skifahrer ein gutes Training: vom Gleichgewicht, der Bewegung und von der Schnelligkeit her.

Was trauen Sie der Nationalmannschaft bei der WM zu?

Eine Heim-WM kann definitiv beflügeln, vor allem wenn es ein Mannschaftssport ist. Ich traue ihnen schon einiges zu, auch weil die Jungs aus der NHL noch dazugekommen sind. Die haben schon eine starke Truppe. Lustigerweise hab’ ich die ja unlängst zufällig in Norwegen getroffen.

Wie das?

Ich war auf dem Weg in den Urlaub und die Nationalmannschaft zur Vorbereitung nach Lillehammer. Zufällig war unser Domizil ganz in der Nähe, und so bin ich mit den Jungs im Mannschaftsbus mitgefahren. Die machen einen extrem guten Eindruck: eine richtig gute Truppe, super Stimmung, klasse Trainer, so nette Jungs. Deswegen wünsche ich ihnen natürlich das Maximale, auch wenn’s schwierig wird.

Bei dem Botschafter muss das ja klappen...

Das muss man sehen, ob die wirklich besser spielen, nur weil ich der Botschafter bin. Aber schön wär’s.

Lesen Sie hier: Eishockey-Experte Rick Goldmann: "Ein undankbarer Spielplan für Deutschland"