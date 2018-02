AZ: Herr Loch, ausgerechnet beim Weltcup auf Ihrer Heimbahn am Königssee hatten Sie zuletzt so etwas wie einen Ausrutscher, was man von Ihnen ja überhaupt nicht gewohnt ist. Macht Sie das nun vor Olympia nervös?

FELIX LOCH: Das war wirklich ein saudummer Fehler. So was ist mir in Königssee in der Tat noch nie zuvor passiert, dass ich so einen schlechten Lauf fahre. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es vielleicht gerade zur richtigen Zeit kam, so dass man nochmal weiß, dass man sich einfach zu hundert Prozent konzentrieren muss, damit auch alles wirklich funktioniert. Aber deswegen werde ich jetzt nicht nervös, sondern mache weiter mein Ding so wie bisher.