AZ-Interview mit dem Orchester-Manager Provisorische Philharmonie: Abstimmende Füße

Also droht eine Abstimmung mit den Füßen.

Das Angebot an Unterhaltungs- und Freizeitmöglichkeiten in München ist groß. Wenn dann Akustik und Atmosphäre in Riem nicht absolut außergewöhnlich sind, werden sich viele überlegen, ob sie sich die Reise antun.

Konzertveranstalter sagen, dass die Gastorchester Riem meiden würden.

Ich würde mir als Orchestermanager sehr genau überlegen, ob sich das Gastspiel an einem solchen Ort mit Übergangscharakter lohnt. Sehr begehrte Orchester können sich die Orte aussuchen, an denen sie spielen. Dabei spielt auch das Prestige eines Saals eine Rolle.

Gibt es aus Ihrer Sicht Alternativen zu Riem?

Ich war in die Suche nicht involviert und weiß daher nicht, nach welchen Kriterien potenzielle Standorte geprüft bzw. verworfen wurden. Aber ich hoffe, dass alle Beteiligen daran denken, welchen Stellenwert Klassische Musik in München hat. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Attraktivität der Stadt nach innen und nach außen, den man nicht vier, fünf Jahre den am wenigsten komplizierten Umständen überlassen sollte.

Könnte es nicht ein besonderer Reiz sein, eine zeitlang in Hallen, Kirchen oder im Müllerschen Volksbad zu spielen?

Ich bin offen für coole Orte. Aber das ist keine angemessene Strategie für eine längere Zeit und für den Standardbetrieb. Bei uns, den Münchner Philharmonikern und bei den privaten Veranstaltern bilden Abonnenten die Basis. Wenn die nicht trägt, bringen Versuche, neues Publikum zu finden, nur wenig.

Sie könnten doch auch ins gesamte Sendegebiet des Bayerischen Rundfunks hinausgehen.

Als Ersatz für unsere Münchner Konzerttätigkeit sehe ich das nicht. Aber unabhängig von der Münchner Debatte suchen wir permanent aktiv nach Orten für Konzerte in ganz Bayern. Es ist nur kein Kinderspiel, einfach mal Orchesterkonzerte zu veranstalten. Dafür braucht es vor Ort wirtschaftliche, infrastrukturelle und organisatorische Voraussetzungen.

Im Unterschied zu den Münchner Philharmonikern haben Sie noch den Herkulessaal.

Der Gasteig fasst doppelt so viele Zuhörer. Eins zu eins lassen sich die Konzerte daher nicht verlegen. Groß besetztes Repertoire wie Symphonien von Mahler oder Werke für Chor und Orchester sind im Herkulessaal schwierig. Es wäre schade, darauf für einige Jahre verzichten zu müssen.