Welchen Ruf genießt Ancelotti in Frankreich, Ihrer Heimat?

Er gilt als sehr guter Trainer und als sehr guter Psychologe. In Frankreich hat er einen tollen Job bei Paris St.-Germain gemacht, genauso in Spanien bei Real Madrid. Das weiß ich von Zinedine Zidane, ich habe mit ihm über Ancelotti gesprochen – er hat nur Gutes gesagt.

Welche Teams außer Bayern können die Champions League gewinnen?

Es ist immer die zweite Hälfte der Saison, die entscheidend ist. Dann geht es darum, zu gewinnen. Das weiß Ancelotti. Bayern ist perfekt in dieses Champions-League-Jahr gestartet. Wenn sie sich noch verbessern, können sie sehr weit kommen. Aber auch Paris ist ein gutes Team, das sich sogar noch steigern kann, ebenso Real Madrid. Der FC Barcelona ist wohl raus. Man sollte Manchester City mit Pep Guardiola nicht vergessen, die gerade nicht so gut spielen, aber großes Potenzial haben. Man kann jetzt noch nicht sagen, wer gewinnt. Nach dem Viertelfinale wird sich wohl abzeichnen, wer die Form mitbringt für den ganz großen Triumph.

Von Ex-Spielern Ihrer Bayern-Generation hört man immer wieder, dass Ancelotti sie an Ottmar Hitzfeld erinnert, der mit dem FC Bayern 2001 die Champions League gewann. Geht es Ihnen genauso?

Ja, das ist wahr, er erinnert mich auch an Hitzfeld. Ancelotti ist ein Trainer, der eine ähnliche Art hat, einen ähnlichen Stil, eine Mannschaft zu führen. Er hat eine sehr gute Beziehung zu seinen Spielern, er spricht viel mit ihnen. Er ist sehr gelassen, er versteht die einzelnen Charaktere und kann sich an sie anpassen. Er spricht nicht mit jedem gleich, das hat Hitzfeld übrigens auch so gemacht. Er hat mit mir ganz anders gesprochen als beispielsweise mit Stefan Effenberg oder Oliver Kahn. Ottmar hat genau gewusst, dass wir unterschiedlich sind. So hat er uns dann auch behandelt, das hat ihn ausgezeichnet. Ich denke, Ancelotti macht das bei Bayern jetzt genauso. Was ich aus Paris und Madrid über ihn gehört habe, ist er sehr gut darin, zu managen. Aus meiner Sicht ist das das Allerwichtigste für einen Trainer: Er muss das Team in seiner Gänze führen können – und in die Köpfe der einzelnen Spieler hineinkommen.