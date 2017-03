AZ-Interview mit Andreas Scheuer CSU-General: "Der Despot vom Bosporus wird nervös"

Auf den Sie wie genau reagieren werden?

Wir werden es sehr, sehr klar machen, dass Erdogan eine unerwünschte Person in Deutschland ist. Und ich erwarte auch vom deutschen Außenminister, dass er klar macht, dass es so nicht geht. Sein Amtskollege hat doch in Hamburg noch eine Schippe draufgelegt. Diese Art, wie sich die türkischen Verantwortlichen hier in Deutschland aufführen, zeigt: Sie haben kein Interesse daran, irgendwelche demokratischen Prinzipien einzuhalten – und auch nicht die Prinzipien, nach denen es in der europäischen Familie seit Jahrzehnten, Gott sei Dank, friedlich abgeht. Deshalb ist es Zeit, auch auf europäischer Ebene ein klares Wort gegenüber der Türkei zu finden.