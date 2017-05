AZ-Interview Markus Rinderspacher: "Seehofer täuscht die Wähler"

Das Thema soziale Gerechtigkeit bearbeitet die Bayern-SPD seit Jahren. Beim Wähler kommt es aber nicht so recht an. Kann es auch an den Themen liegen, dass die SPD in Bayern am Ende doch immer auf der Strecke bleibt?

Die Umfragen sprechen eine andere Sprache und auch in Bayern stellt sich die Gerechtigkeitsfrage. Wenn auf 3.500 Einkommensmillionäre mehr als 1,8 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze kommen, muss uns das bekümmern. Wenn ein Arbeiterkind eine siebenfach geringere Chance hat, das Abitur zu machen, als ein Kind aus einer Akademikerfamilie, ist das für die SPD ein Thema.

Derzeit bestimmen Ihre Mitglieder einen neuen Landeschef. Sechs Bewerber sind im Rennen. Wer ist Ihr Favorit?

Ich werde nicht auf der Zielgeraden Nervosität ins Bewerberfeld bringen.

In der CSU herrscht inzwischen Klarheit. Horst Seehofer wird weiterhin Partei- und Regierungschef bleiben. Ist das für die SPD eine gute oder eine schlechte Nachricht?

Ich halte es ja nicht für ausgemacht, dass Seehofer Spitzenkandidat bei der Landtagswahl wird – wenn seine Partei so schlecht abschneidet, wie es die letzte Umfrage prognostiziert hat. Ich werfe Seehofer auch eine Wählertäuschung vor. Er hat sich nicht erklärt, dass er für eine volle Legislaturperiode in der Landespolitik zur Verfügung steht. Eine Kandidatur nur anzustreben, um einen jüngeren Minister zu verhindern, ist kein hinreichendes Motiv. Seehofer hat auch nicht klar gemacht, wohin er mit dem Land will. Er hat seine Amtsmüdigkeit zuletzt geradezu zelebriert.