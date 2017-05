AZ: Herr Wittmann, nach dem DTM-Titelgewinn 2014 und im vergangenen Jahr kann die Devise nur lauten: Aller guten Dinge sind drei, oder?

MARCO WITTMANN: Bestenfalls wäre das so. In der DTM kann man das aber nicht so einfach sagen. Trotzdem geh’ ich natürlich mit nur einem Ziel in die Saison – und das ist die Titelverteidigung.