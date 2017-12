AZ-Interview Linus Straßer: "Olympia? Die Norm kommt von selbst"

Um die Olympia-Norm machen Sie sich noch keine Sorgen? Sie müssen zweimal unter die ersten 15 oder einmal unter die ersten 8 fahren, um sich für Pyeongchang zu qualifizieren.

Olympia ist noch weit weg. Klar will ich dahin, aber für mich geht es erst einmal um etwas Anderes, nämlich darum, dass ich ins Fahren komme und im Rennen meine Leistungen abrufen kann. Die Olympia-Norm kommt dann von selbst. Deshalb habe ich mich entschieden, die beiden Riesenslalom-Rennen in Alta Badia am Sonntag und Montag nicht zu fahren, sondern erst einmal in den beiden Slaloms im Europacup an den Start zu gehen (Straßer wurde am Mittwoch beim Rennen in Obereggen/Südtirol Sechster, d.Red.). Erst beim Slalom in Madonna di Campiglio am 22. Dezember will ich wieder im Weltcup starten.