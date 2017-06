Beim 1:1 in Dänemark hat Torhüter Kevin Trapp eine gute Leistung bei seiner Länderspielpremiere gezeigt. Wie beurteilen Sie den Konkurrenzkampf mit Marc-André ter Stegen und Bernd Leno in Abwesenheit von Manuel Neuer?

Alle drei können über zwei Wochen gut trainieren und sich in den Wettbewerb stürzen, wer künftig hinter Neuer die Nummer zwei sein wird. Für denjenigen, der beim Confed-Cup spielt, ist es okay. Ich fände es gut, wenn alle drei Torhüter in Russland zum Einsatz kommen. Denn für denjenigen, der dann zu so einem Turnier mitfährt und nicht spielt, wäre es das Härteste.

Wie sehen Sie die Hierarchie der drei Neuer-Herausforderer?

Ich erkenne keine großen Unterschiede. Alle machen ein paar Dinge sehr gut, bei anderen Dingen ist noch Luft nach oben. Sie sind mit Mitte 20 in einem Torwart-Alter, in dem man sich fragen sollte: Habe ich noch mehr Potenzial? Sollte oder muss ich anders trainieren?

Kann einer aus dem Trio in den nächsten Jahren Manuel Neuer verdrängen?

Nein, das glaube ich nicht. Da müsste schon jemand ganz anderes kommen. Ich denke, dass er in den nächsten Jahren noch einige Turniere als Nummer eins spielen wird. Vor allem hoffe ich, dass Manuel nach seinem Fußbruch wieder schnell auf die Beine kommt, weil ich ihn sehr gerne spielen sehe. Wie unangenehm diese Verletzung ist, weiß ich nicht. So eine hatte ich nicht in meiner Karriere.

Sehen Sie neue Torwart-Talente in Deutschland, die Ihnen aufgefallen sind?

Nein. Keine. Die Position des Torhüters ist hierzulande noch nie so wenig intensiv ausgebildet worden. Wir haben in der Bundesliga um die sieben ausländischen Stammtorhüter – das hat es meiner Meinung nach noch nie gegeben. Dagegen sind vier Schweizer Keeper die Nummer eins. Irgendetwas müssen die in Sachen Ausbildung wohl anders machen.

Lesen Sie hier: Zuschauerschwund beim DFB-Team