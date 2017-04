Wie gut kennen Sie die Youngster?

Ich habe ein gutes Verhältnis zu Alexander Zverev und Dominic Thiem. Gegen die nächste Generation nicht nur Trainings-, sondern auch Wettkampfmatches zu haben, macht auch viel Spaß. Gegen die Zukunft nochmal zu gewinnen, ist natürlich doppelt und dreifach toll. Ich profitiere davon, dass die noch mehr Energie haben, und die profitieren von meiner Erfahrung und meinem Wissen, wie man so ein Turnierleben meistert, wenn einem mal die Decke auf den Kopf fällt, weil man viel unterwegs ist. Man hilft sich gegenseitig. Und die Jungen halt mich selbst jung.

Wie schwer ist es, sich nach all den Jahren nochmal weiterzuentwickeln?

Ich habe sicher viele Jahre gutes Tennis gespielt, glaube aber, dass da noch Luft nach oben ist. Ich bin ja ein sehr solider Typ, mit wenigen Ausreißern nach oben in der Rangliste, aber immer gut abgesichert. Wenn’s um die Börse geht, wäre ich ein ganz konservativer Typ. Ich will’s aber wieder nach oben schaffen. So ein Viertelfinale in Wimbledon wäre schon nochmal toll. Aber das geht halt nur, wenn man sich – mit Verlaub – bei den Eiern packt und sich aggressiv nach vorne peitscht: no risk, no fun! Im hohen Alter kann ich das mit einer gewissen Gelassenheit sagen.

Klingt so, als würden man Sie auch bei den BMW Open noch öfter sehen...

Ich hoffe! Das ist natürlich eine besondere Story für mich. Ich habe hier meine eigene kleine Geschichte geschrieben, drei meiner sieben ATP-Titel gewonnen. Bis ich 16 war, habe ich in der Jugend- und der Herrenmannschaft des MTTC Iphitos gespielt, mit Rene Niklisch und Tomas Nydahl. Einen Heimvorteil gibt es also schon. Aus meiner Sicht müssten hier halt noch mehr Turniere stattfinden.

