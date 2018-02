Das kann nicht mal der Klammer Franz von sich behaupten.

Kann er ned, na. Und tut er auch ned. (lacht)

Dreßen "war a bisserl brav"

Was sagen Sie zu den deutschen Speed-Fahrern bei diesen Olympischen Spielen?

Sie waren nicht schlecht unterwegs. Der Thomas Dreßen hat ja in der Abfahrt eine sehr gute Fahrt hingelegt. Aber er war a bisserl brav. Platz fünf ist toll - und wäre es nicht Olympia, wo nur die ersten drei Plätze zählen, wäre er sicher zufrieden. Hätte er nicht diesen Wahnsinnssieg auf der Streif in Kitzbühel hingelegt, wäre die Erwartungshaltung in Deutschland auch eine andere. Aber so ein Streif-Sieg ist immer gleich eine gewaltige Bürde. Jeder erwartet plötzlich Wunderfahrten und Heldentaten von dir. Aber das gelingt einem eben wirklich nur selten. Manchen nur einmal im Leben, den meisten aber nie. (lacht)

Wie überrascht waren Sie, dass die große Favoritin, Slalom-Königin Mikaela Shiffrin, nur Platz vier in ihrer Spezialdisziplin belegen konnte?

Das war eine Sensation, das war für sie das leichteste Gold bei diesen Spielen, die Medaille hätte sie nur abholen müssen, die lag schon parat. Aber so ist der Sport, ein Fehler - und du bist der Depp. Und manchmal machst ned mal einen Fehler und bist trotzdem der Depp.

Jetzt steht das Wochenende mit dem Riesenslalom der Männer an. Für Ihren Landsmann Marcel Hirscher ist die Bühne bereitet. Wie wichtig war es für ihn, dass er in der Kombination endlich sein erstes Gold holen konnte?

Das ist psychologisch sehr wichtig, der Druck ist weg. Klar, von der sportlichen Wertigkeit ist das nicht mit Slalom oder Riesenslalom vergleichbar. Die Kombination ist, wenn man ehrlich ist, ein Bewerb für zwei, drei Fahrer. Aber auch da muss man erst mal gewinnen. Hirscher ist so ein Ausnahmeathlet, dass er, wenn's normal läuft, wieder Gold holt. Er ist ja einer, der nichts dem Zufall überlässt, deswegen bin ich da sehr optimistisch. Aber die Shiffrin muss ihm immer Warnung sein, dass es keine garantierten Medaillen gibt.

"Ich tippe auf Gold für Vonn"

Dass Hirscher nur sechs Monate nach seinem Knöchelbruch wieder so stark ist...

...das ist schon ein echtes kleines Wunder, ein Ski-Märchen. Aber wenn man es sich als Sportler aussuchen kann, wählt man immer den Bruch über einen Bänderriss, da hast a bessere Chance, schnell und gut zurückzukommen.

Die Frauen wiederum müssen im Super G ran.

Ja, da ist die Lindsey Vonn das Maß aller Dinge. Ich muss zugeben, dass ich es ihr nach den vielen Verletzungen und den schwachen Vorstellungen zu Anfang der Saison nicht mehr zugetraut habe, dass sie noch mal so überragend fahren kann. Aber sie ist eben eine Athletin, wie sie die Welt nicht oft gesehen hat. Ich tippe auf Gold für Vonn!

Und Viktoria Rebensburg?

Die wird um die Medaillen mitfahren. Sie ist für mich nicht die Topfavoritin auf Gold, aber abschreiben darfst du die Rebensburg nie.

