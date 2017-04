AZ-Interview King: "Mein Herz schlägt schon lange für Bayern"

Sie haben in der Bayern-Jugend angefangen. Seitdem hat sich ja doch einiges geändert in München...

Sehr viel sogar. Von der Säbener Straße in die Olympiahalle, dann zum Audi Dome, der früher einmal meine Schulsporthalle war. Eine riesige Entwicklung, und Marko Pesic hat einen großen Anteil daran. Der Verein sollte sich jetzt endlich mit Titeln belohnen.

Würden Sie sagen, dass Sie als gebürtiger Münchner eine Identifikationsfigur für die Fans sind?

Das hoffe ich, es fühlt sich jedenfalls gut für mich in dieser Stadt an. Keine Ahnung, wie viele Fans mich noch von früher kennen oder wissen, dass ich aus München bin. Ich bin gerne eine Identifikationsfigur und möchte mich mit den Fans und dem Verein identifizieren.

Bei ALBA Berlin waren Sie Kapitän, bei den Bayern kommen Sie aufgrund des tiefen Kaders zu weniger Einsatzzeiten. Sind Sie dennoch eine Führungsperson?

Es war mir schon vor dem Wechsel klar, dass meine Einsatzzeiten etwas zurückgehen werden. Wir haben zwölf Spieler, die alle vom Niveau her mindestens 20 Minuten auf dem Platz stehen sollten. Ich versuche immer den Jüngeren, die auf meiner Position spielen, zu helfen.

Bayern spielt stark diese Saison. Dennoch das Viertelfinal-Aus im EuroCup, im Pokal haben Sie das Finale verloren. Gibt das für die Playoffs der BBL nochmal einen extra Motivationsschub?

Auf jeden Fall. Wir spielen eine richtig gute Saison, wollen unsere Siegesserie von jetzt 13 Erfolgen hintereinander fortsetzen – und dann wollen wir um die Meisterschaft spielen. Wir haben Ulm geschlagen, auch Bamberg ist nicht unschlagbar. Aufgabe wird es sein, erst mal das Viertelfinale zu gewinnen, diese Last von den Schultern zu nehmen, und dann befreit im Halbfinale aufspielen.

Ihr Gegner nächster Gegner, Rasta Vechta, hat Bob Marley als Maskottchen und steht allgemein im Zeichen der Reggae-Musik. Haben Sie einen Bezug zu diesem Lifestyle?

Ich persönlich nicht, aber meine Frau liebt Reggae und Dancehall. Schade, dass sie jetzt wohl absteigen. Sie bringen etwas Neues, etwas Frisches in unsere Liga.

Für Samstag sehen Sie das etwas anders.

Genau. Wir haben in der Tabelle noch ein Auge nach oben, man weiß ja nie, was in den letzten Spielen noch passiert. Daher müssen wir konzentriert bleiben und uns gut auf die Playoffs einstimmen.

Als Giesinger waren Sie Fan von 1860, dann kamen Sie zu den Bayern und haben Ihre Leidenschaft für den FCB entdeckt. Verfolgen Sie heute trotzdem die schwierige Situation bei den Löwen?

Mein Herz schlägt schon lange für Bayern. Aber ein Auge auf 1860 habe ich dennoch. Es gibt zwei interessante Vereine hier in München, das ist doch klasse. Und ich hoffe, dass es irgendwann wieder das Derby in der ersten Liga geben wird.

Sie kennen Mats Hummels, Fußballprofi beim FC Bayern, aus Ihrer Zeit in Berlin. Kommt es irgendwann zum sportlichen Aufeinandertreffen?

Da wird es demnächst etwas geben, mehr kann ich noch nicht verraten. Im Basketball hätten die Jungs von der Fußballmannschaft keine Chance, anders herum wäre das natürlich dasselbe. Als ich jünger war, habe ich selber gekickt. Aber da war ich noch viel kleiner und gelenkiger. Wobei, der Mats ist ja auch nur Verteidiger, also vielleicht hätte ich eine Chance. (lacht)

Sie haben einmal auf die Frage, wo Sie gerne leben würden, geantwortet: "An einem Ort, an dem es keinen Krieg und keinen Rassismus gibt." Ihr Vater ist US-Amerikaner, wie sehr beschäftigen Sie sich mit der aktuellen Lage in den USA?

Ich verfolge das alles sehr im Moment. Ich lese viel über Donald Trump, seine Einstellungen und Helfer. Ich mache mir da schon meine Gedanken, man muss diesen Mann ernst nehmen. Er ist sehr impulsiv, man weiß nie, was passieren könnte. Dazu kommen die Konflikte in Syrien, die Lage in Nordkorea, diese Mauer zu den Mexikanern. Auch die amerikanischen Bürger selbst merken mittlerweile, wie schwierig die Lage ist.

