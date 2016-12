Wie kommen Sie an diese Menschen innerlich ran?

Durch Heilpädagogik, Kunsttherapie oder diskrete Familienaufstellungen. Wir haben auch Familien-Coachs. Der Zustand von Kindern wird oft anfangs überschätzt, weil sie sich gut ablenken lassen – durch Sport, Spiele und lustige Situationen. Aber man muss genau hinschauen, Verhaltensmuster erkennen. Da merkt man oft: Da ist gar nichts heil.

"Als Kind kann man sich nicht aussuchen, in welche Verhältnisse man hineingeboren wird"

Wie verarbeiten Sie das und vermeiden, ein pessimistisches Menschenbild zu bekommen?

Ich bin ja nicht die Sozialpädagogin oder Psychologin, die in die Fälle eintaucht. Die müssen natürlich – wie ein Arzt – professionellen Abstand haben, sonst wird man irre. Ich selbst erlebe die Frauen und Kinder eher im Alltag. Das ist etwas anderes.

Was hat Sie bewogen, sich genau dafür zu engagieren?

Es war die Idee, dass man sich als Kind nicht aussuchen kann, in was für Verhältnisse man hineingeboren wird. Ich finde es erschütternd, dass manche Kinder keine Chance haben, in ein normales Leben einzusteigen, oft auch weil die Mütter selbst gebrochen oder zu schwach sind, nachdem was sie erlebt haben. Wir schauen, was in den Menschen steckt, was sie für tolle Begabungen haben. Und dann fördern und fordern wir. Denn Ziel ist es ja, dass die Menschen ein eigenständiges Leben führen können.

Das klingt nach einer befriedigenden Aufgabe.

Ja, die Arbeit für Horizont ist ja keinesfalls nur niederschmetternd. Im Gegenteil, es ist wunderbar zu sehen, was gelingt. Wir hatten eine Frau da, die war jung zur Schneiderin ausgebildet, kam nach Deutschland und hat 10 Jahre unter schrecklichen Bedingungen gelebt. Sie hat dann von uns ermutigt begonnen, kleinere Schneiderarbeiten zu machen. Anfangs Kostüme fürs Theater, dann sind andere zu ihr gekommen und haben gefragt: Können sie mir aus meinem Stoff ein Sommerkleid machen? Und heute arbeitet sie als selbstbewusste Frau in einem Couture-Laden und hat jetzt sogar die Chance, den Laden zu leiten. So etwas gibt immer wieder Kraft, sich neuen Fällen zuzuwenden und nicht den Mut zu verlieren..

Ihr erstes Haus eröffnete vor 20 Jahren als Auffangstation. Was ist das Ziel des zweiten Hauses, das kommenden Sommer fertig werden soll?

Es ist der zweite Schritt: der Schritt zurück ins normale Leben. Es nützt ja nichts, wenn man Menschen stabilisiert, sie dann aber ohne Arbeit und Wohnung wieder ins Nichts fallen und abstürzen lässt. Da helfen gerade auf dem schwierigen Münchner Wohnungsmarkt unsere neuen 48 Appartements. Auch hier im Domagkpark wird es neben dem Wohnen um Kinderbetreuung bis hin zu den Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitung und Ferienkurse gehen. Da gibt es dann auch Mittagessen, ein Ganztagsbistro, Workshops und eine Kulturbühne. Das alles wird ganz offen in das Viertel hineinwirken.

Was hat Sie bei alledem überrascht?

Dass es auch Gewalt von Kindern gegen ihre Mütter gibt. Wir hatten mal einen Jungen von einem halben Jahr, der hatte schlimme Sachen erlebt. Er ging schon mit gut einem Jahr auf seine Geschwister und Mutter mit spitzen Gegenständen los. Er hat das wiederholt, was sein Vater und dessen Bruder der Familie angetan haben. Aber das ist schrecklich, wenn das in so einem kleinen Kind, das noch nicht einmal reden konnte, schon drinsteckt.

Was ist das Wichtigste für die Zukunft?

Viele junge Menschen, die jetzt schon ein kleines Kind haben, haben große Defizite. Sie haben viel Zeit in ihren digitalen Welten am Computer verbracht und da nur Grausamkeit, Kampf und Respektlosigkeit erlebt. Solche Werte-losigkeit kann nicht spurlos an einer Generation vorübergehen. Wir haben uns als Kinder auch geprügelt am Pausehof, aber das wird heute – finde ich – härter ausgetragen. Bei vielen ist verloren gegangen, den anderen Menschen als Menschen zu spüren. Man muss Menschen ein Selbstwertgefühl geben und sie andere Menschen als Menschen spüren lassen.

Wie macht man das?

Mit ihnen reden als Lehrer, Coaches, Psychologen und Mitmenschen und sagen: Trag’ deine Probleme nicht mit dir rum! Bequatsche es nicht immer nur mit deinen Freunden oder Freundinnen, die meistens ja immer nur ins gleiche Horn blasen. Öffne dich anderen, auch Lehrern, Therapeuten, Vertrauenspersonen.

Zur Person

Die 62-jährige Münchner Schauspielerin wurde mit „Die Lümmel aus der ersten Bank“ bekannt. 1974 spielte Jutta Speidel die Hauptrolle in Rainer Erlers „Die letzten Ferien“. Durch TV-Serien wie „Um Himmels willen“ erreichte sie ein Millionenpublikum.

