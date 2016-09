Justizminister Winfried Bausback spricht im Interview über seine Sympathie für ein generelles Burkaverbot – und wie er in Deutschland künftig gegen Kinderehen vorgehen möchte. Der 50-jährige CSU-Politiker ist seit 2013 bayerischer Justizminister.

AZ: Herr Bausback, die CSU will die Burka als „Uniform des Islamismus“ verbieten. Wie lässt sich das rechtlich umsetzen?

Winfried Bausback: Mit den Flüchtlingsbewegungen sind Menschen zu uns gekommen, die eine Vollverschleierung tragen. Es sind nicht viele, aber sie sind sichtbar in der Gesellschaft. Zur Kommunikation gehört mehr als das, was jemand sagt. Auch Mimik und Gestik gehören dazu. Daher ist es ein Problem, wenn sich Menschen der freien Kommunikation verweigern. Auch das Bundesverfassungsgericht hält eine freie Kommunikation konstitutiv für eine freie Gesellschaft. Zudem ist eine Vollverschleierung mit unserem Verständnis von Menschenwürde und Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht vereinbar. Daher müssen wir eine klare Grenze setzen.