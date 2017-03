Bei Bayern wird viel diskutiert, ob Ancelotti im Mittelfeld mit Thomas Müller spielen soll – dann ohne Routinier Xabi Alonso, ein Schlüsselspieler des Italieners.

Wenn Alonso spielt, ist das Aufbauspiel ganz anders. Er ist derjenige, der das Tempo bestimmt, hat von hinten heraus viele Ballkontakte. Andererseits bremst Alonso oft auch den Spielaufbau, er ist auch nicht mehr der Jüngste. Thiago dagegen hat eine viel höhere Handlungsschnelligkeit, mit ihm agiert Bayern schneller. Aber wenn es um drei Titel geht, brauchst du jeden Spieler – auch Alonso mit all seiner Erfahrung.

Sie haben 1997 mit dem FC Schalke den Uefa-Cup gewonnen, im Mai jährt sich der Triumph der "Eurofighter" zum 20. Mal. Was trauen Sie der aktuellen Mannschaft in dieser Saison noch zu? In der Bundesliga ist Schalke lediglich Zwölfter.

Ich habe das 1:1 von Schalke gegen Hoffenheim im Fernsehen angeschaut und war nicht begeistert. Man konnte den Unterschied deutlich erkennen. Hoffenheim hatte einen Plan und Schalke nicht. In der Defensive wie in der Offensive haben die Hoffenheimer super gearbeitet, waren top organisiert, sind viel gerannt, die Laufwege stimmten. Bei Schalke habe das alles nicht gespürt, man hat zu oft lange Bälle gespielt. Ich hoffe, dass Trainer Weinzierl und Manager Heidel das hinkriegen, ihre Gedanken und Pläne sind gut.

Womöglich setzt man bei Schalke auf die Europa League. Mit dem Pokal hat man eine Mehrfach-Belastung.

Das stimmt. Deshalb sind in der Liga auch Leipzig, Hertha, Frankfurt und Hoffenheim so weit oben. Sie sind frischer. In der Liga wird es für Schalke also sehr schwierig, noch Platz sechs zu erreichen, also hoffen sie auf die Europa League. Doch gegen Gladbach wird es im Achtelfinale nicht einfach, die Borussia hat sich unter Trainer Dieter Hecking wieder stabilisiert, sie kommen immer besser in Form. Bei Schalke fehlen mit Embolo, Baba, Di Santo und vor allem Naldo einige Spieler.

Durch den Ausfall von Abwehrchef Naldo wird Holger Badstuber, die Leihgabe der Bayern, zum Stammspieler in der Abwehrkette.

Der Verlust von Naldo wiegt schwer, das tut Schalke weh. Dass Badstuber die Bayern in- und auswendig kennt, hilft ein wenig. Aber das heißt nicht, dass er dann auch wirklich die Kombinationen, den schnellen Fußball von Ribéry, Robben und Müller unterbinden kann. Das ist nicht einfach.

Der ehemalige Schalke-Manager und -macher Rudi Assauer leidet an Alzheimer. Sie kennen ihn gut, wie geht es ihm?

Rudi ist für mich ein Freund fürs Leben. Vor vier bis fünf Wochen habe ich ihn das letzte Mal besucht. Bei allen Treffen zuvor hatte ich immer den Eindruck, dass Rudi mich erkennt. Nun habe ich mich zum ersten Mal gefragt, ob das wirklich so war. Normalerweise habe ich das gespürt, in seinen Augen gesehen. Das kann aber auch an mir gelegen haben, weil ich gerade wegen einer Untersuchung meines Knies aus dem Krankenhaus kam. Was mit Rudi passiert ist, tut mir so leid. Durch diese schlimme Krankheit ist er nun ein ganz anderer Mensch. Das ist alles unglaublich schade. Wenn du dich mit ihm hinsetzt, dann sagt er nichts. Du musst das Gespräch führen und weißt nicht, was er noch mitbekommt. Aber ich denke, dass er sich freut, wenn man einfach da ist. Mit seiner Tochter Bettina singt er immer "Oh du schöner blauer Vogel", das ist die Hymne der Taubenzüchter im Ruhrgebiet. Da kann er alle Strophen auswendig und blüht auf.