AZ: Herr Rütter, an diesem Samstag spielt der FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach, für Trainer Jupp Heynckes ist es die Gelegenheit, bei Frau Iris und Schäferhund Cando vorbeizuschauen. Sie als Deutschlands bekanntester Hundetrainer: Wie schlimm war die Trennung für Heynckes und Cando in den vergangenen Wochen wirklich?

MARTIN RÜTTER: Grundsätzlich vermisst ein Hund am Anfang einer Trennung das gewohnte Leben und auch einen geliebten Menschen. Da Cando aber von Anfang an Frau Heynckes in sein Herz geschlossen hat, wird er die zeitliche und räumliche Trennung überstehen. Natürlich wird Cando immer dann, wenn Herrchen nach Hause kommt, vor Freude aus dem Häuschen sein und geknickt sein, wenn Herrchen wieder geht. Aber aufgrund der Tatsache, dass er in seinem vertrauten Umfeld bleibt, ist die Situation für ihn aushaltbar.