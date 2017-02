AZ-Interview Holzdeppe: „Ich will meinen WM-Titel zurück“

Ski-Ausflüge in die Alpen, Motorradtouren um den Tegernsee

Von 2012 bis 2014 haben Sie ja in München trainiert, auch in der Stadt gelebt. Wie sind Ihre Erinnerungen an diese Zeit?

München ist eine Stadt, die sehr, sehr viel bietet. Ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, da war es schon sehr angenehm, mal eben in einer Dreiviertelstunde den nächsten Lift zu erreichen. Und auch die Seen – Ammersee, Tegernsee, Starnberger See – bin ich im Sommer alle mit dem Motorrad abgefahren. Ich habe mit Freunden Touren bis nach Österreich gemacht. Das hat mir alles sehr gefallen.