Wie dürfen wir uns die Ideenfindung zu diesem Projekt vorstellen? Am Tresen?

Klar. Ich saß mit meinem Kollegen Stefan Brunner in der Au in meiner Stammkneipe. Wir brauchten eine wissenschaftliche Idee, weil wir am Uniklinikum ja nicht nur als Klinikärzte arbeiten, sondern auch in der kardiologischen Forschung – da braucht es jedes Jahr neue Ergebnisse.