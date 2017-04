Was sagen Sie zu Fury? Er ist ja ganz anders als Wladimir oder Joshua. Er provoziert, beleidigt, nimmt Drogen, leidet an Depressionen.

Nun, Fury hat sich ja total vom Hof gemacht. Als Botschafter für den Sport sind mir Leute wie Klitschko oder Joshua tausend Mal lieber. Fury hat ja mit seinen Auftritten alle Vorurteile, die viele Leute gegen den Boxsport haben, befeuert. Auch als jemand, der dem Boxen sehr positiv gegenübersteht, ist es schon so, dass man sich sagt: Man will das nicht alles hören.

Wird Klitschko gewinnen?

Ich wünsche es ihm. Ich hoffe, dass er die Qualität, die ich in ihm gesehen habe, am 29. April zeigen kann. Er hat ja Siege abgeliefert, die Statements waren, er hat das Boxen im Schwergewicht ein Jahrzehnt lang dominiert. Ich hoffe, dass er so auftritt wie gegen...

"Da habe ich einen Mann im Ring gesehen"

...Kubrat Pulew?

Genau! Da habe ich einem Mann im Ring gesehen, der mit seiner ganzen Persönlichkeit dastand, der alles, was er hat und kann, in seine schweren Fäuste gelegt hat. Viele haben erwartet, dass Pulew ihm Probleme bereiten kann, aber Wladimir hat ein gewaltiges Zeichen gesetzt. Ich habe ihn nie besser gesehen. So möchte ich ihn wieder sehen – und so eine Leistung wird es auch brauchen. Wenn Wladimir es schafft, Joshua zu schlagen, wäre dies das größte Statement, das er abgeben kann. Eines, nach dem es eigentlich nichts mehr zu sagen gibt.

Ein perfekter Moment für einen Rücktritt?

Eigentlich könnte man mit jedem weiteren Fight das Statement nur verwässern.

Außer mit einen Rückkampf gegen Fury.

Ich denke nicht, dass er diesen Fight bräuchte. Ist Klitschko gegen Joshua erfolgreich, wäre das aussagekräfitg genug.

Klitschko sagte, es wäre für ihn befreiend, dass er wieder der Jäger, nicht der Gejagte ist, dass die ganzen Titelverteidigungen ermüdend waren.

Das verstehe ich vollkommen, auch aus eigener Erfahrung. Wenn man mal 41 ist, so wie er jetzt, hat man nicht mehr den gleichen Hunger, der einen antreibt, dann fällt es schwer, sich immer wieder aufs Neue zu motivieren. Man merkt halt auch, dass es andere Dinge im Leben gibt, die Bedeutung haben und irgendwo freut man sich auch darauf, wenn es irgendwann vorbei ist. Bei mir war es so. Boxen ist ein Sport, da ist man der Einzige, der sich motivieren kann. Ich wünsche mir, dass Wladimir gewinnt. Aber ich denke mir, dass, selbst wenn er verlieren sollte, er dieses enorme Spektakel, bei dem er vor 90 000 Fans im Wembley-Stadion auftritt, genießen wird. Dass er sich dann sagen könnte: Ich kann auch so abtreten und haben kein Bedauern in mir. Sondern, dass er mit sich, seiner Karriere und dem, was er erreicht hat, zufrieden ist. Denn es steht außer Frage, dass er zu den größten Schwergewichtlern zählt.

