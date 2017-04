Der neue Mercedes-Mann Valtteri Bottas kann noch nicht ganz mit den Ergebnissen von Hamilton mithalten. Hätte man auf dieser Position nicht auch Pascal Wehrlein das Vertrauen schenken können?

Das hat sich die Teamleitung sicher ganz genau überlegt und dann die entsprechende Entscheidung getroffen. Bottas hat großes Potenzial und wird das bald deutlicher als bei den beiden bisherigen Rennen zeigen – vielleicht bereits am kommenden Sonntag. Wehrlein muss bei Sauber zeigen, was er kann, anschließend hat er gute Chancen auf eine große Zukunft.

Red-Bull-Jungstar Max Verstappen ist zuletzt in China von Rang 16 auf Rang 3 nach vorne gefahren. Was zeichnet ihn fahrerisch aus und wo sehen Sie ihn in ein paar Jahren?

Verstappen hat alles, was ein Formel-1-Superstar braucht: Talent, Mut, Lernwille, Frechheit, er macht wenig Fehler, überholt aggressiv und hat die Dinge allermeist unter Kontrolle. Der Junge ist großartig, keine Frage.

Wie beurteilen Sie bisher die Auswirkungen des neuen Reglements?

Man muss da sicher noch etwas abwarten. Gut ist der aktuelle Zweikampf Silber-Rot, Hamilton-Vettel. Wird bald ein Drei-oder Vierkampf daraus, wird alles noch besser.

Am Wochenende fährt die Formel 1 in Bahrain. Wem könnte die Strecke entgegenkommen und wie wirkt sich die Hitze dort aus?

Vermutlich können dort sowohl Ferrari als auch Mercedes gewinnen. Bei extremer Hitze mag auch Red Bull eine Rolle spielen. Schön ist, dass man nicht vor dem Rennen weiß, wer nach dem Rennen ganz oben auf dem Podium steht. So sehr man als Teamverantwortlicher Dominanzen liebt, so sehr missbilligt diese der Großteil der Zuschauer. Aber: wie gesagt, an Dominanzen sind die Hinterher- und nicht die Vorausfahrer schuld.

Bahrain ist auch ein Beispiel für den Expansionskurs der Formel 1 in den vergangenen Jahren. 2017 fährt die Formel 1 unter anderem in Bahrain, Aserbaidschan und Abu Dhabi, in Deutschland findet hingegen kein Grand Prix statt. Wie sehr stört sie die Abkehr von den traditionellen Motorsport-Märkten und -strecken?

Es ist natürlich keine schöne Entwicklung, dass es derzeit keinen deutschen Grand Prix gibt. Vor nicht langer Zeit gab es noch zwei Rennen pro Jahr am Nürburgring und in Hockenheim mit jeweils über 100.000 überwiegend begeisterten Zuschauern. Ich denke und hoffe, der deutsche Grand Prix wird zurück in den Kalender kommen. Dass es ihn derzeit nicht gibt, liegt einzig an den schwachen Besucherzahlen von rund 50.000 bei den letzten Auflagen, bei denen der Veranstalter viel Geld drauflegte.

Mehr zum Thema: Button ersetzt McLaren-Mann Alonso in Monaco