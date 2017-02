AZ-Interview Greilinger: "A bisserl bayerische Solidarität schadet nie"

AZ: Herr Greilinger, Sie, der Star der Eishackler der Ingolstadt Panther, sind Fan des FC Bayern. Was überwiegt am Samstag, wenn Ihre Bayern in der Fußball-Bundesliga beim FC Ingolstadt antreten: Vereinsstreue oder Lokalpatriotismus?

THOMAS GREILINGER: Mei, Bayern-Fan bin ich schon immer, aber ich lebe jetzt fast zehn Jahre in Ingolstadt, da bin ich der Region natürlich sehr verbunden. Die Stadt ist ja auch nicht so enorm groß, da kennt man natürlich schon so manche Spieler oder Betreuer der Ingolstädter. Ich bin auch gerne im Stadion in Ingolstadt. Ich sage es mal so: Ich hoffe auf ein Unentschieden. Die Bayern können es sich leichter erlauben, ein Remis abzugeben. Und die Ingolstädter brauchen ja wirklich dringend jeden Punkt, um den Klassenerhalt zu schaffen. A bisserl bayerische Solidarität schadet nie. Und Dankbarkeit, schließlich haben die Ingolstädter die Leipziger im Dezember geschlagen und Bayern damit wieder zum Tabellenführer gemacht.