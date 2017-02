AZ-Interview Göring-Eckardt: "Sind kein Anhängsel von anderen Parteien"

Die frühere Führungsfigur Jürgen Trittin von den Parteilinken fordert die Grünen zur Anpassung der Wahlkampfstrategie durch eine stärkere Polarisierung auf. Wie reagieren Sie darauf? Mit einer klaren Aussage für Rot-Rot-Grün?

Nein. Die Wahlkampfstrategie steht: Wir setzen auf unsere Themen. Wir Grünen stehen für eine ökologische, soziale, gerechte und weltoffene Gesellschaft. Wir sind kein Anhängsel von anderen Parteien oder nur Mehrheitsbeschaffer für eine bestimmte Koalition. Wir wahlkämpfen.

Beim Mega-Thema Innere Sicherheit schreiben viele Bürger den Grünen immer noch vergleichsweise wenig Kompetenz zu. Warum gewinnt Ihre Partei da nicht an Profil?

Vorurteile halten sich lang, genauso wie die Vorstellung, die Union habe im Bereich der Inneren Sicherheit eine Kompetenz. In Wirklichkeit kommen wir im Bundestag mit Untersuchungsausschüssen zu Pannen bei den Sicherheitsbehörden gar nicht mehr nach. Bei Grünen denken viele noch an die Anti-AKW-Bewegung und die rabiate Polizei aus den frühen 1980ern. Wir sehen uns schon seit langem auf der Seite einer bürgerfreundlichen Polizei, wollen sie stärken. Wir müssen dringend dafür sorgen, dass die Kommunikation zwischen den Polizeien der Länder innerhalb Europas besser funktioniert. Ein Terrorist wie Attentäter Anis Amri lief mit 14 verschiedenen Identitäten herum. Die gestörte Kommunikation zwischen Bundes- und Landesbehörden hat viel damit zu tun, dass CDU/CSU seit zwölf Jahren den Innenminister stellt. Ich bin optimistisch, dass sich noch rumspricht, dass die Konservativen dafür verantwortlich sind, was wir derzeit erleben.