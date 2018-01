Studienautorin im AZ-Interview Gewalt gegen Rettungskräfte: "Die Dunkelziffer ist erheblich"

Hat Sie das Ausmaß der geschilderten Gewalt allgemein überrascht?

Ich kenne aus meinem privaten Umfeld viele Feuerwehrleute und wusste deshalb schon, dass etwas im Argen liegt. Was mich dennoch überrascht hat, war aber der Anteil der Fälle, die völlig überraschend kommen. Einsatzkräfte haben oft überhaupt keine Möglichkeit zu reagieren oder deeskalierend einzugreifen. Wenn man zum Beispiel auf einmal von hinten gewürgt wird, wird es sehr schnell richtig gefährlich. Was ich auch heftig fand: Es gab Einsatzkräfte, die sagten, in ihrer Stadt gibt es Gebiete, in die fahren sie ohne Polizeischutz nicht mehr. In Berlin wird so bei gewissen Straßenzügen die Polizei inzwischen automatisch mitalarmiert.