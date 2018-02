Wie sind denn Ihre Erinnerungen an die Eröffnungsfeiern der Spiele, bei denen Sie dabei waren? Welche Eindrücke nimmt man mit und mit wie viel Stolz schaut man da als Athlet auf den Fahnenträger?

Die Eröffnungsfeier ist ein buntes, teilweise atemberaubendes Fest mit unglaublichen Choreographien. Aber es ist mehr, es ist das feierliche Einziehen der Athleten, die sich in den nächsten Tagen miteinander messen werden, den olympischen Eid schwören; damit beginnt der Mythos Olympia.

Wie wichtig ist der völkerverbindende Gedanke von Olympia in diesen schwierigen Zeiten?

Sehr! Nord- und Südkorea bilden in bestimmten Sportarten Teams, vor dem Hintergrund der Anspannungen ist das für mich ein schönes Zeichen. Wer miteinander antritt, kann gar nicht so verfeindet sein, oder? Olympische Spiele verbinden in der Tat Völker.

Frenzel: "Ich bin wieder in der Spur"

Können Sie die spezielle Faszination von Olympia erklären? Was ist der Unterschied zu anderen Wettkämpfen – etwa Weltmeisterschaften?

Man lebt im olympischen Dorf, schaut sich neben seinen Wettkämpfen die Bewerbe anderer Sportarten an, was im Weltcup ja so nie stattfindet. Die olympischen Rituale wie Eröffnung, Abschlussfeiern, Siegerehrungen sind besondere Elemente. Die Geschichte und der Mythos von Olympischen Spielen sind ein schöner, besonderer Rahmen für die spannenden Wettkämpfe. Einfach wunderbar.

Was erwarten Sie sich ganz persönlich von diesen Olympischen Spielen?

Ich bin wieder in der Spur und kann den Kampf um die Medaillen auf Augenhöhe mit den Führenden im Gesamtweltcup aufnehmen. Es lief ja im Weltcup nicht so gut für mich. Mittlerweile wissen wir, woran das lag. Die Muskeln um beide Knie waren verklebt und haben so nicht mehr richtig gearbeitet. Ich konnte die Anfahrtshocke auf der Schanze nicht mehr in den tiefen Sitz bekommen. Das war der Grund für wenig Weite. Die Verklebungen wurden dann bei dem Potsdamer Spezialisten Dieter Lazik gelöst. Danach konnte ich wieder tief ansitzen, was sofort bessere Sprungergebnisse nach sich zog. Zugleich bin ich auf meine alte Bindung am Sprungski umgestiegen. Beim Lehrgang in Oberstdorf konnte ich dann wieder die Sprünge zeigen, die notwendig sind, um in der Weltspitze mitzuhalten. Die Norweger sind gegenwärtig sehr stark, auch mein Freund Akito Watabe will mit aller Macht auf das Podest, aber ich werde zum ersten Mal in dieser Saison richtig dagegenhalten können. Es wird ein spannender Fight werden! Ebenso in der Staffel, die wir gewinnen wollen!

Wie sehr freut man sich auch auf das Land Südkorea?

Ich habe zu Asien eine ausgesprochene Affinität, ich freue mich auf die Südkoreaner, die ich immer als sehr friedliche und höfliche Menschen kennen gelernt habe.

