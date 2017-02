AZ-Interview Frank Zander: "Die Hertha-Hymne ist wie ein Gebet"

AZ: Herr Zander, am Samstag empfängt Hertha BSC den FC Bayern. Was empfinden Sie eigentlich, wenn kurz vor dem Anpfiff Ihre Hymne "Nur nach Hause" erklingt?

FRANK ZANDER: Ich bin wirklich stolz, wenn da 70.000 Menschen mitsingen. Es ist ja eine der ältesten Hymnen, die es in Deutschland gibt, mehr als 20 Jahre wird das Lied jetzt schon im Stadion gespielt. Jedes Mal wieder stellen sich dann die Haare bei mir hoch. Diese Hymne wird nicht vergehen. Die Ostkurve steht wirklich wie ein Mann dahinter. Aber was viele gar nicht wissen: Wir verdienen rein gar nichts mit dem Lied. Die Rechte an "I Am Sailing" gehören den Sutherland Brothers.