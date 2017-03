AZ-Interview Feindliche Flugobjekte: Adler auf Drohnenjagd

Lesen Sie auch: Für Offiziersnachwuchs - Deutsche Marine will rumänischen Großsegler Mircea chartern

Wie weiß der Vogel, welche Drohne er angreifen soll und welche nicht?

Das ist in der Tat eine Schwierigkeit. In den meisten Fällen ist es so, dass es eine Flugverbotszone für Drohnen gibt in der Nähe des jeweiligen Bereichs, der geschützt werden soll. Wenn wir das Signal bekommen, dass es eine feindliche Drohne gibt, lassen wird den Vogel frei, damit er eben genau diese schnappen kann.

Was macht der Raubvogel mit der Drohne, wenn er sie vom Himmel geholt hat?

Erst einmal wird das Tier mit der Drohne zu einem ruhigen Platz fliegen, um herauszufinden, was er gefangen hat. Einer unserer Tiertrainer nähert sich dann und ruft das Tier zurück.

Ist die Drohne danach kaputt?

Die Drohne kann beschädigt sein. Denn der Vogel versucht, die "Beute" zu überwältigen.

Welche Vögel eignen sich für diese Art von Einsatz?

Es hat sich herausgestellt, dass Adler am besten dafür geeignet sind.

Ist das Ganze für die Tiere gefährlich?

Das Wohlergehen der Tiere ist uns sehr wichtig. In der Natur überwältigen Greifvögel häufig große und gefährliche Beute. Die Krallen haben Schuppen, die sie vor den Bissen ihrer Beute schützen.

Und das schützt sie auch bei der Drohnen-Abwehr?

Die niederländische Polizei hat extra Wissenschaftler beauftragt, herauszufinden, ob es den Krallen der Vögel schadet.

Was ist herausgekommen?

Bei den handelsüblichen Drohnen, die die größte Bedrohung darstellen, gibt es kein Verletzungsrisiko. Seit wir mit den Vögeln trainieren, ist noch keiner von ihnen verletzt worden. Für den Einsatz bei großen Drohnen arbeiten wir an einem zusätzlichen Krallen-Schutz.

Wer setzt die Raubvögel schon zur Drohnen-Abwehr ein?

Wir dürfen nur sagen, dass die niederländische Polizei unsere Adler einsetzt. Andere Klienten erlauben uns nicht, ihre Namen oder Länder zu nennen. Tut mir leid.

Wäre es auch für Deutschland eine mögliche Lösung?

Jeder Ort, der vor Drohnen beschützt werden muss, ist unterschiedlich und braucht eine spezifische Lösung. Meiner Meinung nach kann unsere Methode sehr gefährdete Orte vor ungewollten Drohnen schützen.