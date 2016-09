Die Gefahr, dass man sich da was bricht oder die Bänder reißt, ist einfach so groß! Uns hat’s beide ordentlich geschmissen, beim Raus- und Reinkrabbeln sowieso. Mich wundert’s ehrlich gesagt, dass da nicht mehr passiert ist. Bei einem Rennen in Deutschland gäbe es da tausend Bedenken. Hier heißt es: Jungs, da geht’s lang! Aber das hat auch was, das ist eigenes Risiko, das wurde vorher so kommuniziert. Und wenn es ernst wird, kommt irgendwann mal der Doktor und holt dich.

Am 8. Oktober findet auch im Allgäu ein Swim-Run-Event statt. Glauben Sie, dass dieses Wettkampfformat Zukunft hat?

Das wird wachsen, da steckt schon Potenzial drin. Es ist ja sehr kurzweilig. Die Strecken müssen halt deutlich kürzer werden. So was wie hier in Schweden kann man nur einer ganz auserlesenen Klasse zumuten. Zehn Kilometer schwimmen: Wer kann das schon? Das schreckt viele ab. Die Läuferszene ist ja riesig, Trailrunning und Ultrarunning wächst auch, aber es gibt halt kaum jemanden, der so gut schwimmt. Triathleten kannst du für bis zu vier Kilometer begeistern – mehr geht da nicht.

"Man friert sich neun Stunden den Arsch ab"

Was wären Ihrer Ansicht nach angemessene Distanzen für solch ein Rennen?

Zwischen 12 und 18 km laufen und 2 bis 5 km schwimmen – das wäre so halbmarathonmäßig, damit könnte man viele Leute erreichen.

Ihr Fazit?

Mei, man friert sich halt neun Stunden lang den Arsch ab, aber wenn man es sich auf der Karte anschaut: Das habe ich alles mit laufen und schwimmen geschafft?! Das ist schon richtig Strecke!

Wie erschöpft sind Sie?

Von den Haxen her ähnlich groggy wie nach dem Ironman. Die Herzfrequenz ist zwar viel niedriger, aber muskulär bist du einfach abgefertigt.

Ihre nächsten Wettkampfpläne?

Jetzt mache ich erst mal nix, eine Woche lang – und damit fange ich jetzt sofort an.