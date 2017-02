Bayern hat kaum überzeugt

Das heißt, die Bayern-Mannschaft ist über Ihrem Zenit?

Grundsätzlich traue ich den Bayern zu, die Champions League mit dieser Generation nochmal zu gewinnen, weil sie über viel Erfahrung und individuelle Klasse verfügen. Aber da muss alles passen. In diesem Jahr sind Mannschaften wie Paris St.-Germain oder Juventus Turin dabei, die man nicht unterschätzen darf. Genauso die Spanier Real Madrid, FC Barcelona und Atlético Madrid.

Andererseits: Im Topspiel gegen Leipzig kurz vor Weihnachten haben die Bayern gezeigt, dass sie auf den Punkt ihre beste Leistung bringen können.

Große Mannschaften machen das so. Aber ich würde das Leipzig-Spiel nicht überbewerten. Für mich haben die Bayern nicht wirklich gut gespielt, sondern einfach das gemacht, was sie mussten. Nicht vergessen: Leipzig ist ein Aufsteiger. Fakt ist, dass die Bayern einfach nicht gut Fußball spielen. Ob das an der Fitness liegt oder an der Tatsache, dass sie so lange schon auf hohem Niveau spielen, weiß ich nicht. Bislang haben sie in dieser Saison kaum überzeugt.

Lesen Sie hier: Arsenal rätselt um Özils Form und Wengers Zukunft

Ist der Trainerwechsel auch verantwortlich für den Leistungsabfall?

Wenn du einen Trainer hast wie Pep Guardiola, der dir jeden Tag an der Ferse hängt, der unheimlich viel fordert, kostet das Energie. Deswegen bleibt Guardiola auch immer nur drei Jahre bei einem Verein. Ich denke, es ist normal, dass eine Mannschaft nach drei so intensiven Jahren erstmal durchschnauft. Auf mich machen die Bayern gerade keinen fitten Eindruck. Carlo Ancelotti hat den Ruf, dass er Mannschaften in der entscheidenden Phase der Saison zur Topform treibt. Das kann er nun beweisen. Ich muss ganz ehrlich sagen: Ich habe meine Zweifel.

Ancelotti "unheimlich erfolgreich"

Welchen Ruf hat Ancelotti denn in England?

Er war von 2009 bis 2011 bei Chelsea, gewann das Double. Einen hervorragenden Ruf. Er genießt höchste Wertschätzung – wie in Spanien übrigens auch. Bei Real Madrid schwärmen sie noch heute von ihm. Er ist ein absoluter Gentleman, ein absoluter Fachmann, unheimlich erfolgreich.

Thomas Müller oder Thiago: Wer wird am Mittwoch auf der Zehnerposition spielen?

Ich kann mir gut vorstellen, dass Ancelotti Müller draußen lässt. Du musst die Leute so lange schützen, wie es geht, aber irgendwann muss Müller mal wieder treffen. Thiago ist der Spieler, der aus dem Nichts Chancen kreieren kann mit seiner Finesse und seinen Pässen. Seine Eins-gegen-eins-Situationen haben den Bayern in den letzten Wochen gefehlt.

Kommen wir zu Arsenal: Ist Mittelstürmer Alexis Sanchez, der am Wochenende gegen Hull City beide Tore beim 2:0-Sieg erzielte, die größte Bedrohung für Bayern?

Er ist der konstanteste Spieler in der Offensive. Potenziell gibt es einige Arsenal-Spieler, die eine Partie entscheiden können: Sanchez, Theo Walcott, Alex Oxlade-Chamberlain oder auch Mesut Özil, der aktuell aber einen Hänger hat. Bei ihm fragt man sich, ob er auch mal über zehn Monate seine Leistung bringen kann. Den Beweis ist er bei Arsenal bislang schuldig geblieben. Der einzige Spieler, der immer Unruhe stiftet und Tore schießt, ist Sanchez. Auf den muss man aufpassen.

Cech als Schwachstelle

Defensiv hat sich Nationalspieler Shkodran Mustafi seit seinem Wechsel im Sommer gut eingefunden.

Er macht das sehr ordentlich. Mit Laurent Koscielny hat er einen Topmann an seiner Seite, das harmoniert gut. Mustafi und auch Granit Xhaka, der aus Gladbach kam, verleihen der Abwehr mehr Stabilität. Dennoch: In den vergangenen Jahren hat Arsenal in den großen Spielen nie das gezeigt, was an Potenzial vorhanden ist. Das ist frustrierend, das steckt in den Köpfen.

Lesen Sie hier: Bayern-Star Müller hadert mit dem Fußball-Gott

Hat Arsenal einen Schwachpunkt?

Ich denke, dass Torhüter Petr Cech seit seiner schweren Kopfverletzung vor einigen Jahren nicht mehr derselbe ist. Um Titel zu gewinnen, brauchst du einen außergewöhnlichen Torwart. Das war Cech vor seiner Verletzung, aber jetzt spielt er nicht mehr auf diesem Niveau.