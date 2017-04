AZ-Interview Erich Kühnhackl: "München kann eine Dynastie erschaffen"

Wer hat Sie im Münchner Team besonders beeindruckt?

Mei, wenn man sich den Kader anschaut – von den Torhütern über die Verteidiger bis zu den Stürmern –, dann ist da einfach eine enorme Klasse vorhanden. Ein Michael Wolf, ein Konrad Abeltshauser, ein Dominik Kahun. Mit jedem, den man erwähnt, tut man einem anderen Unrecht, der genau so gut ist.

Herausragend ist aber trotzdem Kapitän Wolf, oder?

Definitiv! Er ist einer der besten Spieler, den Deutschland in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Er wird auf jeden Fall in die Ruhmeshalle des Eishockeys aufgenommen, da führt kein Weg dran vorbei. Er überzeugt als Spieler, als Kapitän, als Führungsperson, als Mensch. Er nimmt nie Auszeiten auf dem Eis, nimmt jeden Zweikampf an. Ich bin mir sicher, dass Jackson eigentlich nie einen Moment hat, in dem er etwas an Wolf auszusetzen hat. Man kann es eigentlich nur genießen, ihm zuzuschauen.

Weniger schön ist die Halle in München, die immerhin schon 1967 gebaut wurde. Wie wichtig wäre eine neue Multifunktions-Arena?

Sie ist schlicht dringend nötig. Wenn man 100 Leute zu dem Thema befragt, würden wahrscheinlich 100 sagen, her mit einer neuen Arena. So schön die Zeit, die Erlebnisse im Olympia-Eisstadion waren, sie ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich bin mir vollkommen sicher, dass Eishockey in München noch einmal einen großen Popularitätssprung machen würde, wenn es diese neue Halle geben würde.

